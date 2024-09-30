Можно ли уволить учителя, который критикует реформу образования?

Учителя не дают комментариев СМИ. Учителя пишут большие и полные горечи посты в социальных сетях. Но - анонимно. Прошел месяц с начала учебного года, и потихоньку проявляются пробелы реформы перехода на эстонский язык, становятся более выпуклыми слабые места. Но может ли педагог, работающий на государство или муниципалитет, критиковать реформу без страха быть уволенным?