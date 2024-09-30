30.09.2024, 07:00
Можно ли уволить учителя, который критикует реформу образования?(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Учителя не дают комментариев СМИ. Учителя пишут большие и полные горечи посты в социальных сетях. Но - анонимно. Прошел месяц с начала учебного года, и потихоньку проявляются пробелы реформы перехода на эстонский язык, становятся более выпуклыми слабые места. Но может ли педагог, работающий на государство или муниципалитет, критиковать реформу без страха быть уволенным?
И у меня, и у моих коллег-журналистов, занимающихся темой перехода образования на эстонский язык, есть, разумеется, свой круг знакомых учителей, которых всегда можно попросить прокомментировать ситуацию, учитывая их профессиональный взгляд изнутри.
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