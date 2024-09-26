Известный спортсмен умер в 33 года после остановки сердца

В июле 2024 года у Веры произошла остановка сердца во время игры в футбол с друзьями. Он был госпитализирован, а через восемь недель умер.

Вера родился на Кубе, где стал борцом мирового уровня в составе национальной сборной Кубы. Алан завоевала бронзовую медаль на Панамериканских играх 2015 года и золотую медаль на Панамериканском чемпионате 2016 года, представляя Кубу.

Позже он эмигрировал в США и получил американское гражданство.

Вера выступал за сборную США по греко-римской борьбе в течение последних четырех лет и участвовал на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов.

Он квалифицировал США на Олимпийские игры 2024 года в Париже в категории 97 кг, но сам не смог завоевать место в команде, уступив Джо Рау на отборочных соревнованиях.

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