Известный спортсмен умер в 33 года после остановки сердца
33-летний американский борец Алан Вера умер после того, как перенес внезапную остановку сердца летом этого года.
В июле 2024 года у Веры произошла остановка сердца во время игры в футбол с друзьями. Он был госпитализирован, а через восемь недель умер.
Вера родился на Кубе, где стал борцом мирового уровня в составе национальной сборной Кубы. Алан завоевала бронзовую медаль на Панамериканских играх 2015 года и золотую медаль на Панамериканском чемпионате 2016 года, представляя Кубу.
Позже он эмигрировал в США и получил американское гражданство.
Вера выступал за сборную США по греко-римской борьбе в течение последних четырех лет и участвовал на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов.
Он квалифицировал США на Олимпийские игры 2024 года в Париже в категории 97 кг, но сам не смог завоевать место в команде, уступив Джо Рау на отборочных соревнованиях.
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