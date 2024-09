Исследование: у каждого восьмого молодого жителя Эстонии есть друг-чатбот

Исследование было проведено в рамках организуемого компанией Samsung конкурса идей для школьников Solve for Tomorrow. „Стремительное развитие искусственного интеллекта, безусловно, оказало на жизнь молодежи значительное влияние. С одной стороны, он делает их жизнь проще и беззаботнее, а с другой стороны, исследование показало, что искусственный интеллект препятствует общению между молодыми людьми. Чтобы снизить негативное влияние искусственного интеллекта в школьной среде, мы запустили конкурс идей Solve for Tomorrow, в рамках которого пытаемся понять, как ИИ может помочь молодым людям лучше учиться“, - сказала руководитель программы Solve for Tomorrow Эгле Тамелите.