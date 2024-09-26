Исследование: у каждого восьмого молодого жителя Эстонии есть друг-чатбот(1)
Проведенное фирмой Norstat исследование на тему искусственного интеллекта продемонстрировало, что две трети молодых людей в возрасте 14–19 лет используют основанные на искусственном интеллекте приложения. В основном такие решения применяются для выполнения школьных заданий (39%) и для развлечений (27%).
У молодых людей также спросили, есть ли у них друг для общения в лице искусственного интеллекта – 12% участников исследования ответили утвердительно. Исследование показало, что у проживающей в Таллинне молодежи друзей-чатботов несколько меньше, чем среди молодежи, живущей за пределами столицы: 8% молодых людей в Таллинне считают чатбота своим другом, в то время как в Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве этот показатель составляет 17%, в других небольших городах – 13%, а в сельской местности – 14%. Кроме того, были выявлены различия между полами – друга-чатбота имеют 15% участвовавших в опросе девушек, тогда как среди парней этот показатель составил 9%.
58% респондентов отметили, что, по их мнению, использование искусственного интеллекта препятствует общению между одноклассниками и сверстниками и заменяет социализацию. Больше всего это чувствуют молодые люди, живущие в небольших городах, среди которых таким образом ответили 70%, в то время как среди молодежи из сельской местности данный показатель составил всего 38%.
В то же время определенный рост социализации наблюдается именно благодаря искусственному интеллекту – правда, тут речь идет не о других молодых людях из Эстонии, а о живущей за границей молодежи. Две трети респондентов согласились с утверждением, что с помощью искусственного интеллекта можно эффективно сотрудничать, решать школьные задания и реализовывать проекты вместе со сверстниками из других стран.
Кроме того, 73% участников исследования отметили, что искусственный интеллект предоставляет интерактивные материалы, которые делают обучение более интересным и понятным.
Исследование было проведено в рамках организуемого компанией Samsung конкурса идей для школьников Solve for Tomorrow. „Стремительное развитие искусственного интеллекта, безусловно, оказало на жизнь молодежи значительное влияние. С одной стороны, он делает их жизнь проще и беззаботнее, а с другой стороны, исследование показало, что искусственный интеллект препятствует общению между молодыми людьми. Чтобы снизить негативное влияние искусственного интеллекта в школьной среде, мы запустили конкурс идей Solve for Tomorrow, в рамках которого пытаемся понять, как ИИ может помочь молодым людям лучше учиться“, - сказала руководитель программы Solve for Tomorrow Эгле Тамелите.
Призовой фонд конкурса составляет 16 000 евро. К участию приглашаются учащиеся 9–12 классов в командах из 3–5 человек. Зарегистрировать свою команду и отправить первоначальную идею можно с 9 сентября до вечера 7 октября на сайте www.solvefortomorrow.ee.
Заказанное Samsung исследование было проведено фирмой Norstat, которая в течение августа опросила 311 учащихся 9–12 классов.
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