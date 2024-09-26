Исследование: у каждого восьмого молодого жителя Эстонии есть друг-чатбот

Проведенное фирмой Norstat исследование на тему искусственного интеллекта продемонстрировало, что две трети молодых людей в возрасте 14–19 лет используют основанные на искусственном интеллекте приложения. В основном такие решения применяются для выполнения школьных заданий (39%) и для развлечений (27%).

У молодых людей также спросили, есть ли у них друг для общения в лице искусственного интеллекта – 12% участников исследования ответили утвердительно. Исследование показало, что у проживающей в Таллинне молодежи друзей-чатботов несколько меньше, чем среди молодежи, живущей за пределами столицы: 8% молодых людей в Таллинне считают чатбота своим другом, в то время как в Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве этот показатель составляет 17%, в других небольших городах – 13%, а в сельской местности – 14%. Кроме того, были выявлены различия между полами – друга-чатбота имеют 15% участвовавших в опросе девушек, тогда как среди парней этот показатель составил 9%.

58% респондентов отметили, что, по их мнению, использование искусственного интеллекта препятствует общению между одноклассниками и сверстниками и заменяет социализацию. Больше всего это чувствуют молодые люди, живущие в небольших городах, среди которых таким образом ответили 70%, в то время как среди молодежи из сельской местности данный показатель составил всего 38%.

В то же время определенный рост социализации наблюдается именно благодаря искусственному интеллекту – правда, тут речь идет не о других молодых людях из Эстонии, а о живущей за границей молодежи. Две трети респондентов согласились с утверждением, что с помощью искусственного интеллекта можно эффективно сотрудничать, решать школьные задания и реализовывать проекты вместе со сверстниками из других стран.

Кроме того, 73% участников исследования отметили, что искусственный интеллект предоставляет интерактивные материалы, которые делают обучение более интересным и понятным.