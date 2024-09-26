Правда ли, что в Ливане при взрыве пейджера был ранен первый секретарь посольства Украины?

Публикации о том, что в Бейруте при взрыве пейджера пострадал украинский дипломат, вышли на разных языках. Например, в соцсети X есть подобные твиты на английском, немецком, итальянском и испанском. Англоязычные записи с тысячами просмотров размещены и в Telegram (тут, тут и тут). Некоторые ресурсы, упомянутые в начале этого разбора, ссылались на неназванные ливанские СМИ, причём подобные посты и заметки на арабском языке действительно встречаются в Сети. Например, в X наиболее ранний арабоязычный твит о Хоменко (среди тех, что смогло отследить „Проверено“) появился в 18:53 по московскому времени в аккаунте @Roaastudies (18 000 просмотров). В Telegram есть пост на арабском, который появился минутой ранее, — его разместил публицист Александр Назаров (6200 просмотров). Однако самая ранняя публикация с упоминанием ранения Хоменко, которую нашло „Проверено“, вышла в русскоязычном прокремлёвском Telegram-канале „Шейх Тамир“ (185 000 просмотров), где пост появился в 18:32. Этот канал упоминался более чем в 170 наших разборах и десятки раз становился первоисточником дезинформации.

Пост „Шейха Тамира“ сопровождается роликом, который длится всего 8 сек. Он представляет собой параллельную склейку нескольких разных видео (одно слева и два справа), при этом в нижней части объединённой записи находится арабоязычный титр, который гласит: „В результате взрыва устройства связи пострадал секретарь посольства Украины в Ливане Микола Хоменко“. В правом верхнем углу располагается логотип иракского телеканала Al Rasheed TV.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

„Проверено“ изучило сайт Al Rasheed и аккаунты канала в соцсетях, но не нашло там такой ролик о Хоменко. Более того, вирусное видео лишь на первый взгляд похоже на медиаматериалы иракского СМИ. Например, дизайн ролика отчасти напоминает превью некоторых видео в соцсетях телеканала, но в самих записях используется другое оформление. „Проверено“ направило запросы о комментарии в пресс-службу Al Rasheed, но на момент публикации этого разбора ответа не получило.