Правда ли, что в Ливане при взрыве пейджера был ранен первый секретарь посольства Украины?
В середине сентября 2024 года в Сети разошлись сообщения, согласно которым в результате массовых взрывов средств связи в Ливане пострадал украинский дипломат Николай Хоменко. Мы проверили достоверность этой новости.
Во второй половине сентября 2024 года в Ливане и Сирии произошли многочисленные взрывы средств связи, которыми пользовались члены вооружённой группировки „Хезболла“. Первая волна, во время которой массово детонировали пейджеры, началась 17 сентября примерно в 15:30 по московскому времени и продолжалась, по разным данным, от 30 мин. до часа. На следующий день взрывались рации и другое радиоэлектронное оборудование. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате за два дня в этой стране погибли по меньшей мере 32 человека и более 3000 были ранены, сообщается о жертвах среди мирного населения, в том числе детях. Иранские информагентства заявляли, что пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, но его жизни ничего не угрожает. „Хезболла“ возложила ответственность за атаки на Израиль. По словам источников The New York Times и других СМИ, операцию провела израильская разведка, однако президент страны Ицхак Герцог отрицает причастность Израиля к взрывам.Уже вечером 17 сентября в Сети появились публикации о том, что в Бейруте при взрыве пейджера был ранен первый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко. Часть подобных записей содержит короткий арабоязычный видеоролик. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram вышло не менее 240 постов о предполагаемом ранении Хоменко. Так, об этом написали Telegram-каналы „Россия сейчас“ (215 000 просмотров), „Украина.ру“ (146 000), Alex Parker Returns (127 000), „Типичная Одесса“ (109 000), „Осташко! Важное“ (102 000) и др. Канал „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,8 млн просмотров) сослался на запись канала „Это другое“ (68 000 просмотров), где также упоминалось ранение украинского дипломата в Бейруте. Множество аналогичных постов размещено во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут). Заметки о якобы пострадавшем Хоменко выпустили российские издания „Царьград“, „Другая Украина“ и „Украина.ру“, а также израильские ресурсы, среди которых сайт „Детали“ и newsru.co.il (в последнем уточнялось, что МИД Украины эту информацию не комментировал и что сведения проверяются).
Публикации о том, что в Бейруте при взрыве пейджера пострадал украинский дипломат, вышли на разных языках. Например, в соцсети X есть подобные твиты на английском, немецком, итальянском и испанском. Англоязычные записи с тысячами просмотров размещены и в Telegram (тут, тут и тут). Некоторые ресурсы, упомянутые в начале этого разбора, ссылались на неназванные ливанские СМИ, причём подобные посты и заметки на арабском языке действительно встречаются в Сети. Например, в X наиболее ранний арабоязычный твит о Хоменко (среди тех, что смогло отследить „Проверено“) появился в 18:53 по московскому времени в аккаунте @Roaastudies (18 000 просмотров). В Telegram есть пост на арабском, который появился минутой ранее, — его разместил публицист Александр Назаров (6200 просмотров). Однако самая ранняя публикация с упоминанием ранения Хоменко, которую нашло „Проверено“, вышла в русскоязычном прокремлёвском Telegram-канале „Шейх Тамир“ (185 000 просмотров), где пост появился в 18:32. Этот канал упоминался более чем в 170 наших разборах и десятки раз становился первоисточником дезинформации.
Пост „Шейха Тамира“ сопровождается роликом, который длится всего 8 сек. Он представляет собой параллельную склейку нескольких разных видео (одно слева и два справа), при этом в нижней части объединённой записи находится арабоязычный титр, который гласит: „В результате взрыва устройства связи пострадал секретарь посольства Украины в Ливане Микола Хоменко“. В правом верхнем углу располагается логотип иракского телеканала Al Rasheed TV.
„Проверено“ изучило сайт Al Rasheed и аккаунты канала в соцсетях, но не нашло там такой ролик о Хоменко. Более того, вирусное видео лишь на первый взгляд похоже на медиаматериалы иракского СМИ. Например, дизайн ролика отчасти напоминает превью некоторых видео в соцсетях телеканала, но в самих записях используется другое оформление. „Проверено“ направило запросы о комментарии в пресс-службу Al Rasheed, но на момент публикации этого разбора ответа не получило.
Сами по себе показанные в вирусном ролике видеофрагменты никак не связаны с секретарём посольства Украины. 17 сентября в соцсетях и СМИ эти записи по отдельности использовались для демонстрации последствий взрывов электронных устройств. В тот день этими роликами делился и Al Rasheed (например, в X, TikTok и на YouTube). В версии иракского телеканала они были смонтированы друг за другом (также там был добавлен ещё один эпизод), а общая продолжительность видео составила 62 сек. В Telegram-канале Al Rasheed пост с этой записью появился в 17:02 — за полтора часа до публикации „Шейха Тамира“. При этом в подписи иракского СМИ говорилось: „Сцены из Бейрута после взрыва устройств беспроводной связи“, а Хоменко не упоминался. Кроме того, в официальном видео Al Rasheed использовались фирменные анимации и закрывающая заставка, которые в вирусном ролике отсутствуют.
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвал сообщения о ранении Хоменко фейком. „Верифицировав информацию в МИД Украины и посольстве Украины в Ливане, Центр сообщает, что среди погибших и раненых нет ни украинских дипломатов, ни граждан Украины. Такие фейки российская пропаганда распространяет для того, чтобы обвинить Украину в сотрудничестве с террористическими группировками и посеять недоверие со стороны международного сообщества“, — утверждает украинское ведомство.
Таким образом, нет никаких прямых доказательств того, что в Ливане при взрыве пейджера был ранен украинский дипломат. Судя по всему, изначально эта информация появилась благодаря российскому Telegram-каналу, не раз уличённому в распространении фейков. Украинские власти также отрицают, что в Бейруте пострадал их дипломат.
Итог: Скорее всего, неправда