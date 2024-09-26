Ключевым событием Недели спорта станет семейный день BeActive Night

„В этом году ключевым событием Недели спорта станет #BeActive Night — семейный день, во время которого пройдет множество мероприятий для любителей физической активности всех возрастов. Участники смогут познакомиться с разными видами спорта, принять участие в открытых тренировках и поиграть в подвижные игры“, — рассказала Ренна Нелис, руководитель проекта Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта. Она добавила, что в рамках семейного дня пройдут мастер-классы по детской лёгкой атлетике, диск-гольфу, керлингу, каратэ, борьбе и гандболу. Взрослые смогут испытать свои силы в контрольном тесте Сил обороны Эстонии, а дети — принять участие в мини-тесте общей физической подготовки.

Кроме того, на мероприятии пройдут тренировки по тхэквондо, волейболу, теннису, диск-гольфу, а также курс по технике скандинавской ходьбы. На территории Эстонского спортивного и олимпийского музея будут проводиться увлекательные подвижные игры. Кроме того, у участников будет возможность испытать свои силы в диск-гольфе. В палатке Олимпийского комитета Эстонии гостей будут ждать спортсмены TeamEstonia, с которыми можно будет вместе сфотографироваться и попросить у них автограф. В рамках семейного дня также будет открыта дистанция ориентирования на 2 и 5 километров.

“На месте будут спортивные инструкторы, которые познакомят участников с основами различных видов спорта и помогут найти тот, который может стать новым любимым хобби“, — добавила Нелис, подчеркнув, что любая регулярная физическая активность важна для поддержания здоровья.

Мероприятие бесплатное для участников. Ведущий семейного дня — Ханнес Хермакюла, один из патронов Недели спорта.