DELFI В УКРАИНЕ | Политолог: Эстония знает цену российского шовинизма и понимает, с чем столкнулась Украина

(Великобритания предоставила Украине разрешение на использование этих ракет для ударов по военным объектам на территории Украины, включая Крым. Нанесение ударов по территории России официально не разрешено, - прим. ред.).

Отвечая на вопрос о возможных решениях по нанесению ударов по территории России, Залмаев отметил, что на конференции такие решения не принимались. „Участники конференции не обладают полномочиями для принятия подобных решений“, — пояснил он. Тем не менее, по его мнению, возможно достижение кулуарных договоренностей по поставкам военной техники, таких как истребители F-16, уже за пределами официальных обсуждений. Он также указал, что на конференции прозвучала информация о том, что Великобритания сняла последние ограничения на использование ракет Storm Shadow.

Главный месседж конференции, по словам Залмаева, состоял в необходимости победы Украины. Он указал на опасность того, что западные союзники могут „расслабиться“ после нескольких лет войны, что может привести к катастрофическим последствиям. „Девиз этой конференции — необходимость победить, другого варианта нет“, — заявил Залмаев, добавив, что Владимир Путин ясно дал понять: он намерен идти до конца. Украина, по словам Залмаева, остро нуждается в поддержке, как в виде живой силы, так и в виде оружия.

Конференция, по его словам, стала площадкой для обсуждения не только текущих вопросов войны, но и стратегий для будущего. В числе участников были такие влиятельные лица, как Джейк Салливан, советник президента США по международным вопросам, а также Майк Помпео, бывший госсекретарь, который может занять пост министра обороны, если Дональд Трамп победит на выборах. Хотя некоторые участники конференции уже в отставке или заняты в академических кругах, Залмаев подчеркнул, что „эта конференция — важнейшая в истории Украины“.

На конференции YES в Киеве, организованной фондом Виктора Пинчука, собрались журналисты и международные политики, которые обсуждали ключевые вопросы, касающиеся войны и поддержки Украины. Залмаев отметил, что „даже если это просто разговоры, они все равно помогают“, так как дают возможность напомнить миру о ситуации в стране и ее потребностях.

Залмаев также высказался о заявлениях главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который предположил, что к лету 2025 года произойдут принципиальные изменения. Хотя Залмаев с уважением отнесся к Буданову, которого назвал „легендой и мифом“, он все же выразил скептицизм по поводу точных прогнозов, указывая, что любые даты в условиях войны слишком непредсказуемы. „Мы не можем прогнозировать войну, слишком много факторов, включая волю одного человека — Путина“, — отметил Залмаев.

Он также добавил, что важнейшим заявлением Буданова стало его обращение к западным партнерам с просьбой „перестать бояться спирали эскалации“. Залмаев подчеркнул, что угрозы Москвы, включая недавние заявления Дмитрия Медведева о возможных ядерных ударах по Киеву, не должны сдерживать западные страны от дальнейшей помощи Украине. „Нужно перестать бояться красных линий Кремля“, — заключил он.

Отвечая на вопрос о присутствии на конференции эстонских представителей, включая президента Эстонии Алара Кариса, Залмаев высоко оценил роль Эстонии в поддержке Украины. Ссылаясь на свою многолетнюю карьеру ведущего, Залмаев отметил, что, работая на телевидении, имел возможность общаться с рядом видных эстонских политиков, включая бывших президентов Эстонии — Томаса Хендрика Ильвеса и Керсти Кальюлайд, а также с бывшим премьер-министром Каей Каллас.

Залмаев высоко оценил их последовательную позицию по отношению к российской агрессии. По его словам, Эстония, будучи страной, которая на собственном опыте познала советский шовинизм и колониализм, лучше других понимает, с чем столкнулась Украина. Залмаев также отметил, что Путин стремится к полному уничтожению Украины как независимого государства, и добавил, что если бы другие европейские страны оказывали Украине военную помощь в таком же объеме, как Эстония в отношении к своему ВВП, победа была бы значительно ближе.

„В их позициях наблюдается абсолютная преемственность, несмотря на малые размеры Эстонии. В английском есть выражение „бить выше своей весовой категории“ — это именно про Эстонию. Она всегда выделялась этим качеством, даже среди своих балтийских соседей, и в Европе в целом, потому что, как никто другой, Эстония знает цену российскому шовинизму, советскому и постсоветскому колониализму“, — говорит Залмаев.

„Эстония, как никто, понимает, что Украина столкнулась не просто с вопросом территориального спора или компромиссов, а с тем, что Путин играет в долгую. Для Путина важна Украина в качестве принесенного ему трупа, увы, это абсолютная история про капитуляцию. И Эстония это понимает как никто. Не мне вам объяснять, но что касается военной помощи, которую Эстония оказывает Украине в соотношении с ее ВВП, то если бы остальные европейские страны делали то же самое, я уверен, что мы уже победили бы в этой войне. Спасибо вам“, — сказал журналист в заключение.

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