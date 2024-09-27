DELFI В УКРАИНЕ | Политолог: Эстония знает цену российского шовинизма и понимает, с чем столкнулась Украина
Украинский политолог и журналист Питер Залмаев считает, что Эстония, хоть и небольшая страна, но на международной арене демонстрирует выдающиеся усилия, сравнимые с „победой выше своей весовой категории“.
На конференции YES в Киеве, организованной фондом Виктора Пинчука, собрались журналисты и международные политики, которые обсуждали ключевые вопросы, касающиеся войны и поддержки Украины. Залмаев отметил, что „даже если это просто разговоры, они все равно помогают“, так как дают возможность напомнить миру о ситуации в стране и ее потребностях.
Конференция, по его словам, стала площадкой для обсуждения не только текущих вопросов войны, но и стратегий для будущего. В числе участников были такие влиятельные лица, как Джейк Салливан, советник президента США по международным вопросам, а также Майк Помпео, бывший госсекретарь, который может занять пост министра обороны, если Дональд Трамп победит на выборах. Хотя некоторые участники конференции уже в отставке или заняты в академических кругах, Залмаев подчеркнул, что „эта конференция — важнейшая в истории Украины“.
Главный месседж конференции, по словам Залмаева, состоял в необходимости победы Украины. Он указал на опасность того, что западные союзники могут „расслабиться“ после нескольких лет войны, что может привести к катастрофическим последствиям. „Девиз этой конференции — необходимость победить, другого варианта нет“, — заявил Залмаев, добавив, что Владимир Путин ясно дал понять: он намерен идти до конца. Украина, по словам Залмаева, остро нуждается в поддержке, как в виде живой силы, так и в виде оружия.
Отвечая на вопрос о возможных решениях по нанесению ударов по территории России, Залмаев отметил, что на конференции такие решения не принимались. „Участники конференции не обладают полномочиями для принятия подобных решений“, — пояснил он. Тем не менее, по его мнению, возможно достижение кулуарных договоренностей по поставкам военной техники, таких как истребители F-16, уже за пределами официальных обсуждений. Он также указал, что на конференции прозвучала информация о том, что Великобритания сняла последние ограничения на использование ракет Storm Shadow.
(Великобритания предоставила Украине разрешение на использование этих ракет для ударов по военным объектам на территории Украины, включая Крым. Нанесение ударов по территории России официально не разрешено, - прим. ред.).
Залмаев также высказался о заявлениях главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который предположил, что к лету 2025 года произойдут принципиальные изменения. Хотя Залмаев с уважением отнесся к Буданову, которого назвал „легендой и мифом“, он все же выразил скептицизм по поводу точных прогнозов, указывая, что любые даты в условиях войны слишком непредсказуемы. „Мы не можем прогнозировать войну, слишком много факторов, включая волю одного человека — Путина“, — отметил Залмаев.
Он также добавил, что важнейшим заявлением Буданова стало его обращение к западным партнерам с просьбой „перестать бояться спирали эскалации“. Залмаев подчеркнул, что угрозы Москвы, включая недавние заявления Дмитрия Медведева о возможных ядерных ударах по Киеву, не должны сдерживать западные страны от дальнейшей помощи Украине. „Нужно перестать бояться красных линий Кремля“, — заключил он.
Отвечая на вопрос о присутствии на конференции эстонских представителей, включая президента Эстонии Алара Кариса, Залмаев высоко оценил роль Эстонии в поддержке Украины. Ссылаясь на свою многолетнюю карьеру ведущего, Залмаев отметил, что, работая на телевидении, имел возможность общаться с рядом видных эстонских политиков, включая бывших президентов Эстонии — Томаса Хендрика Ильвеса и Керсти Кальюлайд, а также с бывшим премьер-министром Каей Каллас.
Залмаев высоко оценил их последовательную позицию по отношению к российской агрессии. По его словам, Эстония, будучи страной, которая на собственном опыте познала советский шовинизм и колониализм, лучше других понимает, с чем столкнулась Украина. Залмаев также отметил, что Путин стремится к полному уничтожению Украины как независимого государства, и добавил, что если бы другие европейские страны оказывали Украине военную помощь в таком же объеме, как Эстония в отношении к своему ВВП, победа была бы значительно ближе.
„В их позициях наблюдается абсолютная преемственность, несмотря на малые размеры Эстонии. В английском есть выражение „бить выше своей весовой категории“ — это именно про Эстонию. Она всегда выделялась этим качеством, даже среди своих балтийских соседей, и в Европе в целом, потому что, как никто другой, Эстония знает цену российскому шовинизму, советскому и постсоветскому колониализму“, — говорит Залмаев.
„Эстония, как никто, понимает, что Украина столкнулась не просто с вопросом территориального спора или компромиссов, а с тем, что Путин играет в долгую. Для Путина важна Украина в качестве принесенного ему трупа, увы, это абсолютная история про капитуляцию. И Эстония это понимает как никто. Не мне вам объяснять, но что касается военной помощи, которую Эстония оказывает Украине в соотношении с ее ВВП, то если бы остальные европейские страны делали то же самое, я уверен, что мы уже победили бы в этой войне. Спасибо вам“, — сказал журналист в заключение.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.