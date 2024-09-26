Правда ли, что в Черновцах священник ПЦУ отказался отпевать погибших украинских военных, крещённых в УПЦ?

Видео о священнике, вступившем в конфликт с толпой людей с украинскими флагами, начало распространяться в сети 7 сентября. Оно было опубликовано в таких Telegram-каналах, как „Дмитрий Никотин“ (383 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру“ (144 000) и Alex Parker Returns (113 000 просмотров), а также в X, Facebook и „ВКонтакте“. В подписи к ролику говорится, что его автор запечатлел священника Православной церкви Украины (ПЦУ), который отказывается отпевать погибших украинских солдат, крещённых в Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Уточняется, что конфликт произошёл в Черновцах.

В Украине действуют две основные православные церкви: Украинская православная церковь, подчинявшаяся Русской православной церкви, и Православная церковь Украины, получившая автокефалию от Константинопольской православной церкви. Московский патриархат считает ПЦУ раскольнической и в 2018 году даже отказался от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это означало, что священники УПЦ и ПЦУ не могут служить вместе, а люди, крещённые в ПЦУ, не могут причащаться в храмах УПЦ (и наоборот).

27 мая 2022 года Собор УПЦ заявил о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви и убрал из её названия словосочетание „Московского патриархата“. Однако в Украине многие по-прежнему считают УПЦ тесно связанной с Россией, а 20 августа 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. Вскоре документ подписал президент страны Владимир Зеленский. Предполагается, что после переходного периода власти смогут закрывать приходы, сохраняющие отношения с Московским патриархатом.