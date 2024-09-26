Правда ли, что в Черновцах священник ПЦУ отказался отпевать погибших украинских военных, крещённых в УПЦ?
В сентябре 2024 года в соцсетях распространилось сообщение о том, что украинский священник не стал отпевать погибших солдат ВСУ, поскольку они были крещены в церквях, подчинявшихся Московскому патриархату. Мы выяснили, соответствует ли эта новость действительности.
Видео о священнике, вступившем в конфликт с толпой людей с украинскими флагами, начало распространяться в сети 7 сентября. Оно было опубликовано в таких Telegram-каналах, как „Дмитрий Никотин“ (383 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру“ (144 000) и Alex Parker Returns (113 000 просмотров), а также в X, Facebook и „ВКонтакте“. В подписи к ролику говорится, что его автор запечатлел священника Православной церкви Украины (ПЦУ), который отказывается отпевать погибших украинских солдат, крещённых в Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Уточняется, что конфликт произошёл в Черновцах.
В Украине действуют две основные православные церкви: Украинская православная церковь, подчинявшаяся Русской православной церкви, и Православная церковь Украины, получившая автокефалию от Константинопольской православной церкви. Московский патриархат считает ПЦУ раскольнической и в 2018 году даже отказался от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это означало, что священники УПЦ и ПЦУ не могут служить вместе, а люди, крещённые в ПЦУ, не могут причащаться в храмах УПЦ (и наоборот).
27 мая 2022 года Собор УПЦ заявил о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви и убрал из её названия словосочетание „Московского патриархата“. Однако в Украине многие по-прежнему считают УПЦ тесно связанной с Россией, а 20 августа 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. Вскоре документ подписал президент страны Владимир Зеленский. Предполагается, что после переходного периода власти смогут закрывать приходы, сохраняющие отношения с Московским патриархатом.
Содержание вирусного ролика не вполне соответствует подписи. Стоящий в толпе мужчина действительно спрашивает: „На каком основании вы двух наших погибших парней не пустили сюда отпевать? Где ваша совесть?“ Однако в ответе священника нет ни слова о церковной юрисдикции, к которой принадлежали покойные: „Я вам скажу почему, чтобы вы поняли. Потому что я не могу сослужить с ними. Если вы хотите, чтобы служили похороны капелланы или ПЦУ, то я… не просите меня, чтобы я занёс их в церковь“. В этот момент он указывает на стоящего рядом молодого мужчину в футболке защитного цвета. В сочетании с подписью к видео этот диалог звучит странно: если автор ролика запечатлел священника ПЦУ, то почему он не может „coслужить с ПЦУ“?
„Проверено“ изучило ролик с помощью сервиса распознавания лиц PimEyes. Судя по результатам анализа, мужчина в футболке защитного цвета — в самом деле капеллан (войсковой священник) ПЦУ Владимир Ридный (Педько), а мужчина в священническом облачении — протоиерей УПЦ Иоанн Лавришин.
Фактчекеры из проекта „Ґвара Медіа“ установили, что ролик был снят не в Черновцах, а в селе Ирклиев Черкасской области. Лавришин был старшим священником расположенного там Троицкого собора. 2 июня 2023 года жители Ирклиева и нескольких соседних сёл проголосовали за переход общины из УПЦ в ПЦУ, однако причт собора отказался покидать храм, не признавая принятое прихожанами решение. Фактически Троицкий собор перешёл под контроль ПЦУ только 10 августа 2023 года — Московская патриархия назвала эти события рейдерским захватом.
Тогда же, то есть более года назад, было снято и вирусное видео — „Проверено“ обнаружило его в профиле Ридного в Instagram. 9 августа 2023 года капеллан опубликовал его вместе с подписью: „Священник УПЦ МП отказал родственникам военнослужащего, который отдал свою жизнь, защищая Украину, вносить гроб в церковь на отпевание. Объяснил это просто: не хотел, чтобы капелланы ПЦУ, которые плечом к плечу были на передовой с военнослужащим, отпевали его вместе с ним. P. S. Ни одного священника из УПЦ МП среди капелланов на передовой нет“. Описание событий в этом пояснении соответствует диалогу на видео. В своём следующем посте 10 августа Ридный сообщил, что в Троицком соборе села Ирклиев впервые состоялось богослужение ПЦУ.
Самая ранняя публикация ролика, сопровождавшаяся неверным описанием происходящего и обнаруженная „Проверено“, была размещена 7 сентября в 11:10 по московскому времени в Telegram-канале „Шёпот фронта“ (80 000 просмотров). Ранее „Проверено“ уже неоднократно уличало этот ресурс в распространении недостоверной информации.
Таким образом, на видео изображён не священник ПЦУ, отказывающийся отпевать крещёных в приходах УПЦ украинских военных, а священник УПЦ, отказывающийся совершать обряд вместе с „коллегами“ из ПЦУ. При этом ролик снят не в Черновцах в 2024 году, а в Черкасской области в 2023-м.
Итог: Неправда