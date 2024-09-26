Бывший капитан сборной Эстонии по баскетболу вернулся в команду на административную должность. „Я рад вернуться в сборную“

„Главной задачей Кристьяна будет взаимодействие с игроками сборной, их клубами и агентами. Это обеспечит нам стабильную программу мужской сборной, когда все лучшие игроки и все кандидаты будут в составе во время окна на проведение отборочных игр“, — отметил Райдо Роос, спортивный директор Эстонского союза баскетбола.

По словам Рооса, контакты, сложившиеся у Кангура во время его игровой карьеры, помогут находить зарубежные клубы как для ныынешних игроков сборной, так и для молодежи. „Связи, установленные во время карьеры Кристьяна, дают Союзу баскетбола Эстонии возможность получать информацию о зарубежных клубах и молодежных академиях, что позволяет нам предоставлять рекомендации и отзывы игрокам, отправляющимся за границу, — отметил он. — Для нас, как для союза, важно, чтобы игроки попадали в клубы или молодежные академии, где о них будут заботиться и где условия для тренировок и проживания будут достойными“.

По словам самого Кангура, возвращение в сборную приносит ему огромное удовольствие. „Я рад вернуться в сборную в совершенно другой роли. Я верю, что связи, которые я завязал до сих пор, и те контакты, которые надеюсь установить в будущем, будут полезны для развития эстонского баскетбола в целом“, — отметил он.

Первый визит в зарубежные клубы Кангур осуществит в эти выходные, когда планирует посетить команды Сандера Райесте и Кристиана Кулламяэ в испанской лиге ACB.

Кристьян Кангур провел 161 матч за сборную Эстонии по баскетболу. Летом прошлого года он объявил о завершении спортивной карьеры.

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