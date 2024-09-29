ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ | В Таллинне состоялся международный турнир по боксу с участием лучших боксеров Балтии

В эти выходные в Таллинне состоялся международный турнир по боксу с участием 111 спортсменов из Эстонии, Латвии и Литвы. В турнире также принимали участие члены сборных Латвии и Литвы, что подарило зрителям захватывающие и высококлассные поединки. Трансляция финальных боев в записи доступна для всех подписчиков Delfi.