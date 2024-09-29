29.09.2024, 11:17
ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ | В Таллинне состоялся международный турнир по боксу с участием лучших боксеров Балтии
Добавлена галерея
ФОТО:
В эти выходные в Таллинне состоялся международный турнир по боксу с участием 111 спортсменов из Эстонии, Латвии и Литвы. В турнире также принимали участие члены сборных Латвии и Литвы, что подарило зрителям захватывающие и высококлассные поединки. Трансляция финальных боев в записи доступна для всех подписчиков Delfi.
Согласно предварительной регистрации, наибольшая конкуренция среди взрослых ожидалась в весовых категориях 67 кг, 75 кг и 92 кг, где выступили лучшие боксеры Эстонии, включая многократных чемпионов страны. Среди юношей самая острая борьба развернулась в весовых категориях 54 кг, 67 кг и 71 кг.
Уже заказано?