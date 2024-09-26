Reuters: Россия тайно создала в Китае новую модель БПЛА

Россия произвела в Китае новую модель боевого беспилотника, который намерена использовать в войне против Украины, и успешно провела его испытания на территории КНР. Об этом сообщило в среду, 25 сентября, агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении СМИ документы и источники в европейской разведке.

В расследовании агентства речь идет об Ижевском электромеханическом заводе „Купол“, который подконтролен российскому госконцерну „Алмаз-Антей“. По данным Reuters, „Купол“ в сотрудничестве с неназванными китайскими специалистами создал и провел в начале 2024 года в КНР испытания БПЛА „Гарпия-3“, а затем направил в министерство обороны РФ отчет о разработке. Дочерняя компания „Алмаз-Антея“ уже использовала для производства предыдущей модели этого же типа дронов комплектующие из КНР, писало ранее агентство.

Из попавших к СМИ документов „Купола“ следует, что „Гарпия-3“ может переносить полезную нагрузку до 50 кг и пролетать около 2000 км. После испытаний в КНР несколько экземпляров „Гарпий-3“ и некоторых других дронов, произведенных в Китае, были доставлены в Ижевск для дальнейших тестов, пишет агентство.

„Купол“ также отчитался перед Минобороны РФ в том, что может наладить в Китае производство БПЛА „в больших масштабах“, чтобы затем использовать их в так называемой „специальной военной операции“, под которой российские власти имеют в виду полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ижевское предприятие, „Алмаз-Антей“ и Минобороны РФ не ответили на просьбы Reuters предоставить комментарии. В МИД Китая агентство заверили в том, что Пекин не знает о подобных проектах и применяет „строгие меры контроля“ в отношении экспорта БПЛА.