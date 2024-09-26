Путин: „критическая угроза“ суверенитету России даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

Путин утверждает, что уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам. Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, передает его слова „РИА Новости“.

Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие и в случае агрессии в отношении Беларуси, заявил он.

По его словам, в проекте обновленной ядерной доктрины будет расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживания.

В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства „с участием или при поддержке ядерного государства“ предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию, заявил Путин.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает „критическую угрозу“, заявил Путин.

7 июля этого года, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин не исключил изменение ядерной доктрины, оговорившись при этом, что сейчас об использовании ядерного оружия „даже думать“ необходимости нет.

„Это очевидно, что Российская Федерация не понимает, как остановить то, что дальше будет продолжаться в этой войне“, — добавил он.

„Человек начинает трехдневную - ну это мы так саркастически говорим, „трехдневную“ - „специальную военную операцию“, а сегодня трясущимися руками с листа бумаги зачитывает следующее: смотрите, если мы будем провоцировать конвенционным оружием эту войну, то мы будем использовать против не ядерного государства ядерное оружие. Ну это абсолютно репутационное дно“, — сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона (цитата по агентству „Интерфакс-Украина“).

Белый дом и Киев анонсировали встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, а СМИ ожидают, что после этих встреч может быть объявлено, какое решение принято по поводу разрешения бить западными ракетами по целям в глубине России.

Украина добивается от союзников, чтобы те разрешили ей бить их ракетами вглубь российской территории. Об этом постоянно говорит президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США.

„Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет“, — говорил Путин.

12 сентября он заявил, что разрешение Киеву наносить удары по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине.

Заявления Путина прозвучали на фоне дискуссии о том, может ли Запад разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Ранее Путин уже обещал, что Москва жестко отреагирует на такое решение.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов

Изменения, которые российский президент предложил внести в ядерную доктрину, настолько общие, что могут поставить российское руководство в неловкое положение. Особенно с учетом недавних поправок в Конституцию, которые включили в состав России две украинских области — Херсонскую и Запорожскую, а также Луганскую и Донецкую „народные республики“.

„Чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты“, — сказал Путин.

Граница России в последние годы — понятие не вполне определенное. Формально в будущем несколько эскадрилий F-16, залетевших в воздушное пространство Запорожской области, могут спровоцировать Третью мировую войну.

Такой сценарий вряд ли можно считать вероятным. Но новая редакция предусматривает ядерный ответ на массовый удар, например, беспилотниками. В сентябре Украина запускала по целям в России более 150 единиц за раз. Вероятно, такие удары повторятся, и тогда Россия будет стоять перед непростым выбором — либо устроить ядерную войну в ответ на обычный для этой войны налет БПЛА, либо продемонстрировать, что ядерная доктрина не работает.

Еще одно положение доктрины очевидно касается ракет западного производства. О возможности получения Украиной разрешения на применение их против целей в России недавно писала мировая пресса.

„В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию“, — сказал Путин.