СМИ: Киев обсуждал взрыв на „Северных потоках“ еще до войны

Операция, направленная против газопровода „Северный поток“, начала задумываться еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на „свои данные“. После российского вторжения в феврале 2022 года подготовка в Киеве к осуществлению диверсии на Балтийском море стала более интенсивной, пишет издание в среду, 25 сентября, со ссылкой на неназванные источники.

Журналистам удалось установить личности диверсантов

По его данным, на первом этапе группа, подотчетная тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, искала водолазов, способных работать на глубине до 100 м и готовых пойти на серьезный риск для здоровья. Планированием операции против „Северного потока - 1“ и достроенного к тому моменту „Северного потока - 2“ занимался бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, он же руководил ее проведением.

Он собрал команду, обучил ее и отправил на задание, отмечает Der Spiegel со ссылкой на продолжавшееся почти два года журналистское расследование. При этом почти все водолазы, вошедшие в состав диверсионной группы, были гражданскими лицами.

Как сообщили журналисты, им удалось установить личности нескольких причастных к диверсии людей, фамилии которых пока не назывались публично. Издание решило не называть имена мужчин и одной женщины, чтобы не делать их мишенью занимающихся политическими убийствам российских спецслужб.

На операцию было потрачено почти 300 тысяч долларов

Стоимость операции, по данным Der Spiegel, составила почти 300 тысяч долларов, которые были собраны из частных источников. Издание также подтверждает данные других СМИ о том, что проведение диверсии одобрил Валерий Залужный. При этом и он сам, и группа диверсантов не проинформировала об этом президента Украины Владимира Зеленского.