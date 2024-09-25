Департамент транспорта на два дня приостанавливает проведение экзаменов по теории вождения, чтобы тщательно проверить все новые вопросы

Автошколы, как отмечает объединяющая их организация, сыты по горло некомпетентностью чиновников Департамент транспорта и считают, что ответственные за составление экзаменационных вопросов по теории вождения должны подать в отставку.

„Понятно, что все новое поначалу непривычно, и, конечно, вопросы, которые были в теоретических тестах в течение пяти лет, все уже знают“, - отметили в департаменте.

Эксперты составили вопросы в соответствии с Положением №50 „Порядок проведения экзаменов для водителей транспортных средств и выдачи им водительских удостоверений и требования к экзаменационным транспортным средствам“ и вторым к нему приложением - „Темы и сроки ответов на экзамене по теории вождения, а также количество и темы тестовых вопросов в зависимости от цели экзамена“. Вопросы составлены на основе действующих положений.

В результате выполнения тендера Департамент транспорта получил 1200 вопросов для теоретического экзамена с вариантами ответов, подготовленных экспертами в данной области ( Юри Эссом , OÜ Theory, Виталием Нестером ). В ходе предварительной проверки вопросов около 100 из них были сразу же удалены, и на сегодняшний день Департамент транспорта удалил еще 20 вопросов.

Йессе добавил, что на этот период - на два дня - будет приостановлена сдача теоретических экзаменов. Проведение экзаменов возобновятся 30 сентября. Клиентам, которые не смогут сдать экзамены по теории вождения 26 и 27 сентября, будет отправлено персональное уведомление.

„К настоящему времени мы еще раз проверили около 400 вопросов и поняли, что 5% из них могли быть неоднозначными или трудными для понимания, - сказал директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе . - Полученные отзывы очень важны для нас, и мы принимаем их во внимание, поэтому мы проводим еще одну тщательную проверку вопросов“.

Как отметил в обращении к гендиректору Департамента транспорта Союз автошкол, ненормально, что экзамен сдают только около 10 процентов экзаменуемых. Союз автошкол считает, что это исключительный случай в истории Эстонии, подобного прецедента нет нигде в Европе. Предыдущее обновление экзаменационных вопросов в 2019 году не привело к многократному снижению числа сдавших экзамен. Однако чиновники отдела водительских прав не видят проблемы, не намерены принимать какие-либо меры и обвиняют автошколы.

Как отметил Союз автошкол, за лето 2024 года преподаватели не стали хуже преподавать, ученики не стали в шесть-семь раз глупее за неделю, форматы обучения и образовательные платформы не стали менее качественными. Это очередное проявление некомпетентности отдельных чиновников. Человек без профессионального образования и опыта не может заниматься организацией экзамена по теории вождения лишь потому, что он является чиновником и имеет водительские права, заявил Союз автошкол, добавив, что годами указывал на серьезные и системные проблемы в проведении государственных экзаменов, но это не дало результатов.

„Однако на этот раз ситуация будет иметь далеко идущие последствия. По сути, по всей Эстонии остановлен процесс подготовки водителей и сдачи экзаменов, так как из-за экзамена по теории невозможно перейти к экзамену по вождению. Среди прочего это затрагивает Cилы обороны, и обучение призывников уже отстает от графика, что создает серьезные проблемы для безопасности Эстонии“, – считает Союз автошкол.

Обращаясь с генеральному директору, Союз автошкол настаивает на том, чтобы Департамент транспорта при первой же возможности удалил новые экзаменационные вопросы, провел основательный внутренний аудит, а также освободил от исполнения служебных обязанностей тех чиновников, чья некомпетентность привела к сложившейся ситуации.

В заключение Союз автошкол отметил в своем обращении, что предложит автошколам не отправлять учащихся на государственный экзамен по теории вождения, так как в ходе экзамена знания не проверяются, для сдающих его он оборачивается лишь расходами в виде государственной пошлины. Союз автошкол выразил также надежду, что на этот раз за их обращением последуют конструктивные и оперативные действия по решению проблем и восстановлению доверия автошкол к Департаменту транспорта.

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