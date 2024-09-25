ВИДЕО | Легкоатлетка Ксения Балта объявила о завершении спортивной карьеры

„Я столько раз меняла свое решение, но теперь решила – мой спортивный путь окончен, — написала 37-летняя Балта в Instagram. — Моргну, и всё кончено“.

В 2008 году Ксения Балта выступила на Олимпийских играх в Пекине, а в 2009 году завоевала титул чемпионки Европы по легкой атлетике в прыжках в длину в Турине. В 2010 году она заняла четвертое место на чемпионате мира в закрытых помещениях, который проходил в Дохе, и оставалась среди лучших легкоатлетов в течение нескольких следующих лет, но не смогла попасть на пьедестал на крупных соревнованиях.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Ксения Балта заняла шестое место в прыжках в длину с результатом 6,79 метра. На чемпионате Европы в Амстердаме в том же году она заняла четвертое место, показав результат 6,65 метра. На чемпионате Европы 2018 года в Берлине Балта заняла шестую позицию с результатом 6,49 метра.

Три сезона назад Ксения Балта участвовала в своих третьих Олимпийских играх в Токио, но, к сожалению, не смогла выполнить ни одного результативного прыжка.

В феврале 2022 года у Ксении Балты и ее мужа-тренера Андрея Назарова родилась дочь.

Балта все еще надеялась вернуться на вершину, но прошлой весной она серьезно повредила колено во время тренировки.

Балта является обладательницей трех рекордов Эстонии в легкой атлетике: в беге на 100 метров с результатом 11,35 секунды, в беге на 200 метров с результатом 23,05 секунды и в прыжках в длину с результатом 6,87 метра.

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