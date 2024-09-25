Изменение климата в два раза увеличило вероятность наводнений в Европе — таких, как вызванное недавним штормом „Борис“

Как выяснили ученые, в результате шторма „Борис“ в Европе за четыре дня выпало на 20% больше осадков, чем могло бы выпасть при аналогичных условиях в том же регионе в доиндустриальном мире. Из-за глобального потепления более теплый воздух удерживает больше влаги, что способствует более интенсивным дождям. Об этом сообщает „Медуза“.

При этом в World Weather Attribution подчеркнули, что последствия „Бориса“ могли быть еще серьезнее, если бы не превентивные меры, предпринятые властями стран Европы — после предыдущих сильных наводнений на континенте они инвестировали значительные средства в системы прогнозирования, а также в строительство дамб и других защитных сооружений.

Шторм „Борис“ прошел по центральной и восточной Европе с 12 по 15 сентября. В результате в Польше, Чехии, Австрии, Румынии, Италии и других странах оказались затоплены дороги и населенные пункты, десятки тысяч человек остались без электричества, в некоторых регионах был объявлен режим ЧС. Жертвами стихийного бедствия стали как минимум 24 человека.

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