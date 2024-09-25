ФОТО | Фанаты „Нымме Калью“ и „Флоры“ бойкотируют сегодняшний матч Премиум-лиги. „На стадионе нет искусственного освещения“

В последнее время раннее время начала матчей Премиум-лиги стало предметом активных обсуждений. Наибольшие неудобства испытывают клубы „Нымме Калью“ и „Пайде“, которые вынуждены проводить свои матчи в неподходящее для рабочего человека время из-за отсутствия регулярного освещения на их стадионах. Например, матч, состоявшийся на прошлой неделе между „Калью“ и „Таммекой“, начался в Хийу в 17:30, а сегодняшний матч в Нымме стартует на полчаса раньше.

У болельщиков обоих футбольных клубов такой поворот событий вызвал недовольство, и они решили бойкотировать первый тайм матча „Калью“ — „Флора“, который состоится в среду.

„Мы хотим показать, насколько бессмысленен футбол без болельщиков, — сказал Õhtuleht болельщик „Нымме Калью“ Марио Тромп. — На самом деле, шесть часов — это тоже не совсем обычное время. Тот, кто ездит по Таллинну, знает, что в час пик дорога из Юлемисте в Нымме может занять почти час. Но в пять часов — каждый нормальный человек понимает, что это порнография“.

В среду в 17:00, помимо матча „Калью“ — „Флора“, также пройдет встреча между командами „Пайде“ и нарвским „Трансом“. Как отметила Эва Нымме, руководитель отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза, другой подходящей даты для проведения обоих матчей просто не нашлось.

„Конечно, это не самое предпочтительное время для начала матча, мы не можем провести игру позже, потому что на обоих стадионах нет искусственного освещения, а солнце садится примерно в 19:15. Ни одна из этих игр не была запланирована на 25 сентября, а их перенесли из-за матчей „Флоры“ и „Пайде“ в еврокубках. Других альтернатив и свободных дней в календаре уже не было“, — написала Нымме в письменном ответе Delfi.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .