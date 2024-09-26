В Нарве хотят построить первый в странах Балтии завод по переработке отходов пластика

На встрече обсуждалось предложение указанных фирм о создании в нашем городе производственного предприятия по переработке бытовых и пластиковых отходов в сырьё, необходимое для химической промышленности. По словам предпринимателей, у них уже с этой целью налажено сотрудничество с эстонскими учеными из TalTech. Об этом пишет „Газета“.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сообщил журналисту „Нарвской газеты“, что в данном случае планы у предпринимателей амбициозные и вполне серьезные. „Я посмотрел, у них построен завод во Вьетнаме, строится такой же в Швеции, – сказал „НГ“ Карпиков. – Сама компания находится в Голландии. Теперь они хотят строить производственную единицу у нас, в Нарве. В Балтике таких заводов еще нет, в Нарве будет первый“.

По мнению Карпикова, о серьезности этих намерений говорит тот факт, что для строительства завода в Нарве уже даже присмотрено место. „Это территория бывшего рыбхозяйства по адресу Электрияама тее 94, – уточнил он. – Там остались три больших бассейна, в которых когда-то разводили рыбу. Им очень подходит эта площадка“.

Вице-мэр Нарвы считает, что такое предложение необходимо поддерживать. „Новый завод — это новые рабочие места, а проблемы с засорением природы пластиком давно уже все известны“, – сказал „НГ“ Карпиков.

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