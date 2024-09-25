РФ ведет секретные переговоры с хуситами о поставке им ракет

Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 „Оникс“ (в экспортном варианте „Яхонт“), сообщило во вторник, 24 сентября, агентство Reuters со ссылкой на западные и региональные источники. Об этом пишет DW.

По словам одного из собеседников агентства, переговоры начались еще при прежнем президенте Ирана Ибрагиме Раиси, погибшем в конце мая при крушении вертолета. Два региональных чиновника утверждают, что представители РФ и хуситов как минимум дважды в этом году встречались в Тегеране, а новые встречи ожидаются в ближайшие недели. При этом по данным источников Reuters, Россия еще не приняла решения о передаче ракет хуситам.

„Иранцы выступают посредниками в этих переговорах, но не хотят подписываться под ними“, - сказал источник Reuters в западной разведке.

Российские ракеты „Оникс“

По словам экспертов, российские ракеты П-800 „Оникс“ с дальностью до 300 км позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для военных кораблей США и Европы. Ранее Россия, как выяснил Reuters, уже поставила такие ракеты ливанскому радикальному движению „Хезболлах“.

Источники Reuters полагают, что рассмотрение вопроса о поставке ракет хуситам может быть связано с позицией западных стран, которые обсуждают возможность разрешить Украине бить дальнобойным оружием по целям в глубине России. По словам американского чиновника, делегация США обсудила предполагаемые переговоры России и хуситов с коллегами из Саудовской Аравии. Три собеседника агентства сказали, что саудовцы передали представителям РФ опасения США по поводу поставок ракет.

Официальный представитель йеменских хуситов Мохамед Абдель-Салам в ответ на вопрос журналистов о переговорах по поводу ракет заявил, что „не имеет понятия“ об этом.

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