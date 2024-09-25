Китай запустил над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету. Последний раз он делал это в 1980 году

В сообщении Министерства обороны Китая сказано, что ракета была запущена в среду в 08:44 по местному времени (04:44 по Гринвичу). „Ракета попала в запланированную акваторию, запуск был осуществлен в рамках ежегодных военных учений ракетных войск“, — передает государственное информагентство „Синьхуа“.

О том, какая именно ракета была испытана и по какой траектории она пролетела, Пекин не сообщает. Вместе с тем, „Синьхуа“ отмечает, что Китай заранее „уведомил об этом соответствующие страны“. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Китай обычно испытывает свое ядерное оружие на территории страны, в последние годы он запускал межконтинентальные баллистические ракеты по полигону в пустыне Такла-Макан в регионе Синьцзян.

Поэтому предполагается, что во время нынешнего теста китайская ракета пролетела через международные воды впервые с 1980 года.

„Если я ничего не упустил, мне кажется, это происходит — и об этом объявляется — впервые за долгое время“, — написал в сети Х (бывший твиттер) Анкит Панда — специалист по ядерным вооружениям из Фонда Карнеги за международный мир (организация включена в России в список „иноагентов“).

По его мнению, заявления Пекина о том, что эти испытания плановые и „ежегодные“ звучат довольно странно, поскольку „они не делают такого рода вещи ни на постоянной основе, ни ежегодно“.

Министерство обороны Японии в среду утром заявило, что японские суда в результате испытаний не пострадали.

„Мы продолжим собирать и анализировать информацию о действиях китайской армии, предпримем все возможные меры предосторожности и будем сохранять бдительность“, цитирует заявление японского оборонного ведомства телекомпания NHK.

Демонстративный шаг для США?

Во время испытаний в 1980 году китайская ракета пролетела 9070 километров и приземлилась в Тихом океане. Тогда в учениях принимали участие 18 китайских военных кораблей, и они до сих пор считаются одной из наиболее масштабных операций китайских ВМС.