Китай запустил над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету. Последний раз он делал это в 1980 году
Китай заявил об успешном тестовом запуске над Тихим океаном межконтинентальной баллистической ракеты, которая несла макет боеголовки. Хотя китайские власти называют эти испытания плановыми, аналитики отмечают, что последний раз подобный тест был проведен еще в 1980 году.
В сообщении Министерства обороны Китая сказано, что ракета была запущена в среду в 08:44 по местному времени (04:44 по Гринвичу). „Ракета попала в запланированную акваторию, запуск был осуществлен в рамках ежегодных военных учений ракетных войск“, — передает государственное информагентство „Синьхуа“.
О том, какая именно ракета была испытана и по какой траектории она пролетела, Пекин не сообщает. Вместе с тем, „Синьхуа“ отмечает, что Китай заранее „уведомил об этом соответствующие страны“. Об этом сообщает BBC News Русская служба.
Китай обычно испытывает свое ядерное оружие на территории страны, в последние годы он запускал межконтинентальные баллистические ракеты по полигону в пустыне Такла-Макан в регионе Синьцзян.
Поэтому предполагается, что во время нынешнего теста китайская ракета пролетела через международные воды впервые с 1980 года.
„Если я ничего не упустил, мне кажется, это происходит — и об этом объявляется — впервые за долгое время“, — написал в сети Х (бывший твиттер) Анкит Панда — специалист по ядерным вооружениям из Фонда Карнеги за международный мир (организация включена в России в список „иноагентов“).
По его мнению, заявления Пекина о том, что эти испытания плановые и „ежегодные“ звучат довольно странно, поскольку „они не делают такого рода вещи ни на постоянной основе, ни ежегодно“.
Министерство обороны Японии в среду утром заявило, что японские суда в результате испытаний не пострадали.
„Мы продолжим собирать и анализировать информацию о действиях китайской армии, предпримем все возможные меры предосторожности и будем сохранять бдительность“, цитирует заявление японского оборонного ведомства телекомпания NHK.
Демонстративный шаг для США?
Во время испытаний в 1980 году китайская ракета пролетела 9070 километров и приземлилась в Тихом океане. Тогда в учениях принимали участие 18 китайских военных кораблей, и они до сих пор считаются одной из наиболее масштабных операций китайских ВМС.
„Время решает все, — написал об испытаниях Дрю Томпсон из Сингапурской школы государственного управления имени Ли Куан Ю. — В заявлении [Китая] сказано, что запуск не направлен против какой-либо страны, но сейчас значительно повышена напряженность между Китаем, Японией и Филиппинами, а также, разумеется, не спадает напряженность с Тайванем“. „Этот запуск — громкий сигнал, призванный всех запугать“, — считает эксперт.
Американский аналитик по вопросам обороны Джон Ридж считает, что ракетные испытания Китая — „демонстративный шаг или сигнал“, адресованный Соединенным Штатам.
За последний год отношения между Пекином и Вашингтоном несколько улучшились, однако США по-прежнему недовольны все более агрессивной политикой Китая в регионе.
В числе прочего нарастает напряженность в отношениях Китая с Филиппинами: их корабли все чаще вступают в противостояние в водах, на которые претендуют обе страны.
В августе военные самолеты Японии перехватывали китайский самолет-разведчик, который, согласно заявлению Токио, нарушил японское воздушное пространство.
Еще одна серьезная проблема — ситуация вокруг отколовшегося от Китая Тайваня. Тайваньское министерство обороны в среду заявило, что в последнее время вооруженные силы Китая проводят „интенсивные“ запуски ракет и другие военные учения. Согласно заявлению Тайваня, около острова были зафиксированы 23 китайских военных самолета, осуществляющие „дальние миссии“.
Пекин постоянно отправляет военные корабли и самолеты в тайваньское морское и воздушное пространство. Эксперты называют такую тактику „войной в серой зоне“ и считают, что она призвана сделать нарушения границ территории обычным явлением.
Сколько боеголовок у Китая
В июле прошлого года Китай приостановил переговоры с США о контроле над ядерными вооружениями. Этот шаг стал ответом на поставки американского оружия Тайваню.
В прошлом году Пентагон опубликовал доклад, в котором сказано, что у Китая есть более 500 ядерных боеголовок, из которых примерно 350 установлены в межконтинентальных баллистических ракетах.
По мнению авторов доклада, к 2030 году на вооружении Китая будет более 1 тыс. боеголовок. Однако это все еще значительно меньше, чем у России и США: каждая из этих стран обладает более чем 5 тыс. ядерных боеголовок.
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