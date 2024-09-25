Дело о трагическом ДТП в Латвии: полиция отрицает, что устроила погоню за автомобилем с молодежью

Как оказалось, на прошлой неделе некий мужчина стал распространять в соцсетях слухи о том, что автомобиль Audi, в котором ехала группа молодежи, позже попавшая в трагическую аварию, преследовала полиция. Он также предположил, что именно полицейская погоня и могла стать причиной ДТП со смертельным исходом.

БВБ тщательно проверило все факты и не нашло им подтверждения, пишет латвийский Delfi.

Это уже не первая спекуляция, появившаяся после аварии в Гулбенском крае, в результате которой погибли парни и девушки 2006, 2007 и 2010 г.р. На этой неделе некие мошенники от имени друзей погибших пытались выманить у жителей пожертвования.

По делу об аварии начат уголовный процесс. Известно, что автомобилем управлял несовершеннолетний водитель 2007 г.р., у которого не было прав.

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