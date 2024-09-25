Райан Рут официально обвинен в попытке покушения на Дональда Трампа
Райан Рут, который был задержан 15 сентября после того, как его заметили у ограды гольф-клуба Дональда Трампа с автоматом в руках, официально обвинен в попытке покушения на кандидата на выборах. Об этом, как пишет BBC News Русская служба, во вторник объявило министерство юстиции США.
„Министерство юстиции не потерпит насильственных действий против самой сути нашей демократии, и мы будем находить и привлекать к ответственности тех, кто их предпринимает“, — заявил по этому поводу глава министерства, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.
58-летнему Райану Руту, который содержится под стражей со дня задержания, ранее уже были предъявлены обвинения по двум статьям, связанным с владением оружием, и по ним ему грозили до 20 лет заключения. По обвинению в попытке покушения на Трампа ему грозит пожизненный срок.
Министерство юстиции во вторник объявило, что это обвинение утвердило большое жюри Майами, пишет BBC News Русская служба.
В понедельник из документов, поданных прокурорами в суд, стало известно, что Райан Рут несколько месяцев назад написал записку на случай неудачного покушения на Трампа и подбросил ее в дом неназванного свидетеля.
„Я старался изо всех сил и сделал все, что мог“, — написал Рут и призвал других завершить то, что не удалось ему.
Дональд Трамп уже обвинил администрацию президента США в том, что она ненадлежащим образом ведет дело Рута и призвал передать его правоохранительным органам Флориды, где находится его гольф-клуб и где была предпринята предполагаемая попытка покушения.
Меррик Гарленд во вторник отмел эти обвинения, сказав журналистам, что его министерство будет сотрудничать с властями штата в рамках закона.
Из судебных документов следует, что вести дело Рута выпало по жребию окружному судье Айлин Кэннон.
Кэннон в прошлом году была назначена судьей и по другому связанному с Трампом делу — о хранении им секретных документов — и отклонила обвинения прокуроров против Трампа. Те подали апелляцию, решение по ней еще не принято.
Другой судья в понедельник согласился с прокурорами, которые просили оставить Рута под арестом, поскольку, по их словам, он может попытаться бежать и представляет опасность для общества.
BBC News Русская служба напоминает, что 15 сентября сотрудник охраны экс-президента Трампа из Секретной службы заметил ствол, просунутый из кустов сквозь ограду гольф-клуба Трампа. Сам Трамп в это время играл в нескольких сотнях метров от этого места.
Охранник открыл огонь, и владелец ствола бежал, бросив на месте автомат и рюкзак.
Спустя короткое время его машина была остановлена полицией на шоссе в соседнем округе.
Первое заседание суда с участием Рута, на котором он должен будет признать вину или заявить о невиновности, запланировано на 30 сентября.
Во вторник был арестован и сын Райана Рута, Оран Рут. Его обвиняют в хранении детской порнографии.
В рамках расследования дела Рута-старшего правоохранительные органы на выходных провели обыск в доме Рута-младшего в Северной Каролине и, как они говорят, попутно нашли сотни порнографических изображений несовершеннолетних.
За два месяца до случая с Рутом покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля из его винтовки чиркнула Трампу по уху, и Крукса застрелил снайпер охраны.