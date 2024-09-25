Райан Рут официально обвинен в попытке покушения на Дональда Трампа

„Министерство юстиции не потерпит насильственных действий против самой сути нашей демократии, и мы будем находить и привлекать к ответственности тех, кто их предпринимает“, — заявил по этому поводу глава министерства, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

58-летнему Райану Руту, который содержится под стражей со дня задержания, ранее уже были предъявлены обвинения по двум статьям, связанным с владением оружием, и по ним ему грозили до 20 лет заключения. По обвинению в попытке покушения на Трампа ему грозит пожизненный срок.

Министерство юстиции во вторник объявило, что это обвинение утвердило большое жюри Майами, пишет BBC News Русская служба.

В понедельник из документов, поданных прокурорами в суд, стало известно, что Райан Рут несколько месяцев назад написал записку на случай неудачного покушения на Трампа и подбросил ее в дом неназванного свидетеля.

„Я старался изо всех сил и сделал все, что мог“, — написал Рут и призвал других завершить то, что не удалось ему.

Дональд Трамп уже обвинил администрацию президента США в том, что она ненадлежащим образом ведет дело Рута и призвал передать его правоохранительным органам Флориды, где находится его гольф-клуб и где была предпринята предполагаемая попытка покушения.

Меррик Гарленд во вторник отмел эти обвинения, сказав журналистам, что его министерство будет сотрудничать с властями штата в рамках закона.

Из судебных документов следует, что вести дело Рута выпало по жребию окружному судье Айлин Кэннон.

Кэннон в прошлом году была назначена судьей и по другому связанному с Трампом делу — о хранении им секретных документов — и отклонила обвинения прокуроров против Трампа. Те подали апелляцию, решение по ней еще не принято.

Другой судья в понедельник согласился с прокурорами, которые просили оставить Рута под арестом, поскольку, по их словам, он может попытаться бежать и представляет опасность для общества.