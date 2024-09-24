Правда ли, что Хиллари Клинтон призвала сажать американцев в тюрьму за распространение дезинформации?
В сентябре 2024 года в Telegram-каналах распространилось видео, на котором экс-госсекретарь США говорит, что американцев, публикующих недостоверную информацию, следует привлекать к административной и даже уголовной ответственности. Мы проверили достоверность таких публикаций.
17 сентября 2024 года Telegram-каналы распространили отрывок интервью Хиллари Клинтон, в котором она рассуждает о наказании за „неправильные“ посты в соцсетях. По мнению одного из неформальных лидеров Демократической партии США, некоторые американцы вовлечены в распространение дезинформации, и введение для них административной или уголовной ответственности может послужить лучшим сдерживающим фактором. Авторы некоторых вирусных постов отметили, что Клинтон говорила о тюремных сроках для сограждан, которые делятся в соцсетях российской пропагандой. Видео опубликовали такие каналы, как „Операция Z: Военкоры русской весны“ (506 000 просмотров на момент написания разбора), „Ne.Сaxap“ (274 000), „Россия сейчас“ (210 000) и „Путин в Telegram“ (178 000).
Несколькими часами ранее этот ролик стал вирусным в англоязычном сегменте соцсети X. Там его опубликовали, например, поддерживающие экс-президента США Дональда Трампа аккаунты @EndWokeness (69,5 млн просмотров) и @WallStreetApes (3 млн просмотров). В профиле @EndWokeness видео сопровождается подписью „Хиллари Клинтон предлагает сажать в тюрьму американцев за размещение „дезинформации““, а @WallStreetApes уточняет, что эту меру предлагается ввести против сторонников Трампа. С подписью „Тревожащее“ (Troubling) первый из этих твитов репостнул и владелец соцсети Илон Маск. Также аналогичной публикацией поделился кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. „Хиллари призывает к цензуре, но на самом деле она призывает к насилию. Откажитесь от цензуры. Откажитесь от насилия“, — указал он в подписи.
В правом нижнем углу вирусного видео заметен логотип американского телеканала MSNBC. 17 сентября Клинтон дала этому СМИ небольшое интервью в преддверии выхода её новой книги. Фрагмент эфира доступен на YouTube-канале MSNBC.
Сначала ведущая Рэйчел Мэддоу задала своей собеседнице вопрос о предвыборной кампании Трампа, который, по мнению журналистки, допускает многочисленные оскорбления, но именно за счёт провокационных высказываний и действий продолжает доминировать в медиасфере. Клинтон ответила, что СМИ, стремясь быть нейтральными, недостаточно артикулируют опасность, исходящую от Трампа, а сам он специально использует риторику, благодаря которой люди становятся всё менее чувствительными к каждому его высказыванию. По мнению экс-госсекретаря, американцы должны помнить все заявления Трампа и со всей серьёзностью воспринимать озвучиваемые им планы действий на случай возвращения к власти.
Далее разговор переходит к теме вмешательства в американские выборы. Отвечая на вопрос Мэддоу о том, достаточно ли усилий прилагает правительство США для борьбы с этой проблемой, Клинтон поблагодарила министерство юстиции и Госдепартамент за принятые ими шаги, однако отметила, что процесс выявления задействованных для вмешательства инструментов находится на начальном этапе:
„То, что россияне начали делать в 2015 и 2016 годах, и то, что они продолжают делать… Они стали более изощрёнными, они даже больше не притворяются. Их международная новостная служба Russia Today — это орудие российского правительства, орудие его разведки. Это, по сути, дополнение к их шпионским усилиям. Они используют американцев — как тех, кто осознаёт и готов, так и тех, кто не осознаёт и просто удивляется, что получает $400 000 в неделю или $100 000 за подкаст, чтобы как попугай бездумно воспроизводить кремлёвскую пропаганду“.
Отрывок из интервью, распространившийся в Telegram-каналах, начинается на отметке 07:57, однако это неполная версия заявления Клинтон, сделанного на отметке 07:42. Полностью оно звучит так:
„Поэтому я думаю, что важно предъявить официальное обвинение россиянам, как это сделал [спецпрокурор Роберт] Мюллер, обвинивший многих россиян, которые занимались прямым вмешательством в выборы и продвижением Трампа в 2016 году. Но я также думаю, что есть американцы, которые вовлечены в такого рода пропаганду. И если бы их подвергали административному или даже в некоторых случаях уголовному преследованию, это было бы лучшим сдерживающим фактором, потому что россияне вряд ли, за очень редким исключением, когда-либо предстанут перед судом в Соединённых Штатах“.
Иными словами, Клинтон не говорила, что всех американцев, распространяющих дезинформацию, нужно сажать в тюрьму. Политик заявила, что потенциальное привлечение к ответственности могло бы помешать тем американцам, кто готов способствовать вмешательству в выборы за денежное вознаграждение.
В своих рассуждениях Клинтон ссылается на расследование, проведённое по итогам президентских выборов 2016 года, в ходе которых она соперничала с Трампом. Ещё до дня голосования администрация Барака Обамы обвинила Россию в попытках повлиять на исход выборов путём взлома компьютеров Демократического национального комитета и других политических организаций с целью помешать кампании Клинтон и усилить позиции Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер в 2018 году выдвинул обвинения против 13 граждан России (в том числе основателя „фабрики троллей“ Евгения Пригожина) и трёх российских организаций, ответственных за проведение кампаний в соцсетях для оказания влияния на избирателей. И хотя в 448-страничном докладе по итогам расследования, опубликованном в 2019 году, Мюллер указал, что штаб Трампа не вступал в сговор с российскими властями, спецпрокурор пришёл к выводу, что команда кандидата-республиканца могла приветствовать вмешательство, понимая, что это сыграет им на руку.
Своё выступление в эфире MSNBC Клинтон завершила тезисом о том, что правительство США должно гарантировать право американцев выбирать своего лидера самостоятельно, а не под воздействием внешних сил. „Я считаю, что нам нужно раскрыть все связи, сделать максимально понятным, что вы можете голосовать так, как вам хочется. Но мы не позволим кому бы то ни было из наших противников, будь то Россия, Китай, Иран или кто угодно другой, влиять на американцев по вопросу о том, как мы должны голосовать и выбирать наших лидеров“.
Дискуссии о вмешательстве третьих стран (в первую очередь России, а также Ирана и Китая) сопровождают уже третьи подряд выборы президента США. В начале сентября 2024 года американское правительство ввело санкции в отношении RT и близкой к Кремлю некоммерческой организации „Диалог“, а также десяти физических лиц, в том числе главного редактора RT Маргариты Симоньян. Ответственные ведомства уличили их, в частности, в выплате $10 млн компании из Теннесси, которая занималась распространением дезинформации.
Таким образом, Хиллари Клинтон не призывала сажать в тюрьму американцев, публикующих „неправильные“ посты в соцсетях или поддерживающих кремлёвские нарративы. Видео, Используемое в качестве доказательства, — вырванный из контекста отрывок из интервью политика. В нём Клинтон выдвинула идею, что американцев, получающих деньги за распространение дезинформации с целью повлиять на итоги выборов, следует привлекать к административной или уголовной ответственности.
Итог: Вырвано из контекста