Правда ли, что Хиллари Клинтон призвала сажать американцев в тюрьму за распространение дезинформации?

Сначала ведущая Рэйчел Мэддоу задала своей собеседнице вопрос о предвыборной кампании Трампа, который, по мнению журналистки, допускает многочисленные оскорбления, но именно за счёт провокационных высказываний и действий продолжает доминировать в медиасфере. Клинтон ответила, что СМИ, стремясь быть нейтральными, недостаточно артикулируют опасность, исходящую от Трампа, а сам он специально использует риторику, благодаря которой люди становятся всё менее чувствительными к каждому его высказыванию. По мнению экс-госсекретаря, американцы должны помнить все заявления Трампа и со всей серьёзностью воспринимать озвучиваемые им планы действий на случай возвращения к власти.

Несколькими часами ранее этот ролик стал вирусным в англоязычном сегменте соцсети X. Там его опубликовали, например, поддерживающие экс-президента США Дональда Трампа аккаунты @EndWokeness (69,5 млн просмотров) и @WallStreetApes (3 млн просмотров). В профиле @EndWokeness видео сопровождается подписью „Хиллари Клинтон предлагает сажать в тюрьму американцев за размещение „дезинформации““, а @WallStreetApes уточняет, что эту меру предлагается ввести против сторонников Трампа. С подписью „Тревожащее“ (Troubling) первый из этих твитов репостнул и владелец соцсети Илон Маск. Также аналогичной публикацией поделился кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. „Хиллари призывает к цензуре, но на самом деле она призывает к насилию. Откажитесь от цензуры. Откажитесь от насилия“, — указал он в подписи.

17 сентября 2024 года Telegram-каналы распространили отрывок интервью Хиллари Клинтон, в котором она рассуждает о наказании за „неправильные“ посты в соцсетях. По мнению одного из неформальных лидеров Демократической партии США, некоторые американцы вовлечены в распространение дезинформации, и введение для них административной или уголовной ответственности может послужить лучшим сдерживающим фактором. Авторы некоторых вирусных постов отметили, что Клинтон говорила о тюремных сроках для сограждан, которые делятся в соцсетях российской пропагандой. Видео опубликовали такие каналы, как „ Операция Z: Военкоры русской весны “ (506 000 просмотров на момент написания разбора), „ Ne.Сaxap “ (274 000), „ Россия сейчас “ (210 000) и „ Путин в Telegram “ (178 000).

Далее разговор переходит к теме вмешательства в американские выборы. Отвечая на вопрос Мэддоу о том, достаточно ли усилий прилагает правительство США для борьбы с этой проблемой, Клинтон поблагодарила министерство юстиции и Госдепартамент за принятые ими шаги, однако отметила, что процесс выявления задействованных для вмешательства инструментов находится на начальном этапе:

„То, что россияне начали делать в 2015 и 2016 годах, и то, что они продолжают делать… Они стали более изощрёнными, они даже больше не притворяются. Их международная новостная служба Russia Today — это орудие российского правительства, орудие его разведки. Это, по сути, дополнение к их шпионским усилиям. Они используют американцев — как тех, кто осознаёт и готов, так и тех, кто не осознаёт и просто удивляется, что получает $400 000 в неделю или $100 000 за подкаст, чтобы как попугай бездумно воспроизводить кремлёвскую пропаганду“.

Отрывок из интервью, распространившийся в Telegram-каналах, начинается на отметке 07:57, однако это неполная версия заявления Клинтон, сделанного на отметке 07:42. Полностью оно звучит так:

„Поэтому я думаю, что важно предъявить официальное обвинение россиянам, как это сделал [спецпрокурор Роберт] Мюллер, обвинивший многих россиян, которые занимались прямым вмешательством в выборы и продвижением Трампа в 2016 году. Но я также думаю, что есть американцы, которые вовлечены в такого рода пропаганду. И если бы их подвергали административному или даже в некоторых случаях уголовному преследованию, это было бы лучшим сдерживающим фактором, потому что россияне вряд ли, за очень редким исключением, когда-либо предстанут перед судом в Соединённых Штатах“.

Иными словами, Клинтон не говорила, что всех американцев, распространяющих дезинформацию, нужно сажать в тюрьму. Политик заявила, что потенциальное привлечение к ответственности могло бы помешать тем американцам, кто готов способствовать вмешательству в выборы за денежное вознаграждение.