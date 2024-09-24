Правда ли, что пачка чипсов Cheetos стала причиной гибели животных в Карлсбадских пещерах?
В сентябре 2024 года в интернете разошлась информация: в пещерах национального парка в Нью-Мексико (США) местная фауна погибла из-за того, что один из туристов уронил там пачку чипсов. Мы решили проверить, так ли это.
О том, что одно из легендарных природных достояний США было уничтожено из-за оставленных туристом снеков, сообщили некоторые российские СМИ (например, Life и Mash) и информационные порталы. Обсуждают резонансный инцидент пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, „Одноклассники“, Instagram*), блог-платформ и форумов. Написали о предполагаемой экологической катастрофе и популярные Telegram-каналы: „Топор+„ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Двач“ (423 000), „Медийка“ (295 000), „КБ“ (243 000), „Путин в Telegram“ (185 000) и др. В постах сообщается, что за недоеденную закуску развернулась битва насекомых, а затем чипсы отсырели и покрылись плесенью, которая впоследствии распространилась по пещерам. Всё это, по словам авторов публикаций, привело к гибели местной фауны. Некоторые уточняют, что, по предварительным подсчётам, погибло около 100 животных. Большинство постов сопровождаются снимком лежащего на земле пакетика из-под чипсов.
Карлсбадские пещеры — национальный парк в штате Нью-Мексико (США), в который входит около 120 пещер, известных во всём мире из-за своего размера, доступности, а также разнообразия и красоты скальных образований внутри. Парк признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лишь немногие из пещер заповедника открыты для посещения, так как туристы, сами того не желая, оставляют за собой следы, которые влияют на экосистему парка. Причём речь идёт не только о мусоре, но и о таких, казалось бы, мелочах, как волосы или ворс с одежды. Что касается чипсов, то в пещеру разрешено приносить только воду — ни напитки с различными вкусами, ни какую-либо еду (в том числе жвачку и конфеты) с собой брать нельзя. Причём главная причина запрета не в потенциальном загрязнении, а в том, что остатки закусок и/или сладкие напитки могут привлечь в пещеру диких животных, которым потом будет сложно выбраться наружу.
Тем не менее не все посетители, очевидно, соблюдают эти правила. В начале сентября многие американские и мировые СМИ (например, Forbes, CNN, Euronews, Daily Mail, ABC, The Guardian) написали об инциденте с пачкой чипсов Cheetos, оставленной в одной из пещер национального парка беспечным туристом. Журналисты подчёркивали, что недоеденные снеки оказали на экосистему пещеры „меняющий мир“ эффект. Однако ни в одном из этих изданий не удалось найти упоминаний о гибели животных — ни массовой, ни единичной. Нет упоминания об уничтожении пещер или их экосистемы и в первоисточнике новости — посте в аккаунте национального парка в Facebook*, на который ссылается большая часть авторов статей в зарубежных СМИ. 6 сентября 2024 года сотрудники Карлсбадских пещер действительно рассказали на странице соцсети о неприятном инциденте с кукурузными палочками и опубликовали фото оставленного пакетика. В посте сообщается, что размягчившиеся чипсы стали идеальной средой для размножения микробов и грибков. Насекомые и пауки, привлечённые едой, разнесли эти микроорганизмы по всей пещере. В результате сотрудникам пришлось потратить 20 неприятных минут на очистку поверхностей от последствий чужой нечистоплотности. Однако ни о каком уничтожении достопримечательности и/или гибели животных не говорится.
Более того, судя по посту, опубликованному в том же аккаунте на следующий день, такое безответственное поведение туристов — далеко не редкость. В конце каждого дня работники Карлсбадских пещер обходят территорию и убирают мусор, оставленный посетителями, причём иногда сталкиваются не только с обёртками от жвачек и салфетками, но и с отходами человеческой жизнедеятельности. Служащие национального парка призывают не путать пещеры с мусоркой и пользоваться урнами, а при необходимости — специально оборудованными туалетами.
Журналисты издания Outside связались с автором поста. Им оказался один из рейнджеров парка Эрих Кёниг, который рассказал, что на самом деле инцидент с чипсами произошёл ещё в июле 2023 года. Его публикация была вовсе не сводкой о произошедшей экологической катастрофе, а всего лишь напоминанием посетителям национального парка о том, как важно соблюдать правила и стараться не оставлять после себя никаких следов. Случай с Cheetos был выбран Кёнигом как яркая иллюстрация того, какой быстрый и неожиданный негативный эффект может оказать даже такая мелочь, как забытая упаковка чипсов.
Таким образом, в национальном парке „Карлсбадские пещеры“ действительно произошёл неприятный инцидент, когда из-за брошенного одним из посетителей пакетика чипсов в пещере завелась плесень, которую ещё сильнее разнесли сбежавшиеся на „угощение“ насекомые. Однако, по словам самих сотрудников парка, они ежедневно обходят территорию, убирая оставленный посетителями мусор, а устранение загрязнений, которые вызвали брошенные в пещере кукурузные палочки Cheetos, заняло у них около 20 минут. О погибших животных, тем более в количестве 100 особей, или же о полном уничтожении достопримечательности ни в постах сотрудников парка, ни в заметках зарубежных изданий речи не идёт.
Итог: Большей частью неправда