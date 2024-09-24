Правда ли, что пачка чипсов Cheetos стала причиной гибели животных в Карлсбадских пещерах?

О том, что одно из легендарных природных достояний США было уничтожено из-за оставленных туристом снеков, сообщили некоторые российские СМИ (например, Life и Mash) и информационные порталы. Обсуждают резонансный инцидент пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, „Одноклассники“, Instagram*), блог-платформ и форумов. Написали о предполагаемой экологической катастрофе и популярные Telegram-каналы: „Топор+„ (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Двач“ (423 000), „Медийка“ (295 000), „КБ“ (243 000), „Путин в Telegram“ (185 000) и др. В постах сообщается, что за недоеденную закуску развернулась битва насекомых, а затем чипсы отсырели и покрылись плесенью, которая впоследствии распространилась по пещерам. Всё это, по словам авторов публикаций, привело к гибели местной фауны. Некоторые уточняют, что, по предварительным подсчётам, погибло около 100 животных. Большинство постов сопровождаются снимком лежащего на земле пакетика из-под чипсов.

Карлсбадские пещеры — национальный парк в штате Нью-Мексико (США), в который входит около 120 пещер, известных во всём мире из-за своего размера, доступности, а также разнообразия и красоты скальных образований внутри. Парк признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лишь немногие из пещер заповедника открыты для посещения, так как туристы, сами того не желая, оставляют за собой следы, которые влияют на экосистему парка. Причём речь идёт не только о мусоре, но и о таких, казалось бы, мелочах, как волосы или ворс с одежды. Что касается чипсов, то в пещеру разрешено приносить только воду — ни напитки с различными вкусами, ни какую-либо еду (в том числе жвачку и конфеты) с собой брать нельзя. Причём главная причина запрета не в потенциальном загрязнении, а в том, что остатки закусок и/или сладкие напитки могут привлечь в пещеру диких животных, которым потом будет сложно выбраться наружу.