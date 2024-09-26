DELFI В УКРАИНЕ | Российская ракета убила трех сестер и мать в жилом доме во Львове

Война в Украине продолжает уносить жизни мирных граждан, даже вдали от линии фронта. В результате российской ракетной атаки на Львов под обломками своего дома погибла семья Базилевич. Глава семейства потерял трех дочерей и супругу. Сам он выжил только по случайности и во время спасательных работ до последнего надеялся на чудо.