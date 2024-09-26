26.09.2024, 08:40
DELFI В УКРАИНЕ | Российская ракета убила трех сестер и мать в жилом доме во Львове
Война в Украине продолжает уносить жизни мирных граждан, даже вдали от линии фронта. В результате российской ракетной атаки на Львов под обломками своего дома погибла семья Базилевич. Глава семейства потерял трех дочерей и супругу. Сам он выжил только по случайности и во время спасательных работ до последнего надеялся на чудо.
В результате атаки 4 сентября 2024 года погибли 21-летняя Ярина Базилевич, ее младшие сестры Дарья (18 лет) и Эмилия (7 лет), а также их мать Евгения (43 года). В живых остался только отец семейства Ярослав Базилевич, но и он находится в тяжелом состоянии.
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