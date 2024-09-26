За рубежом
26.09.2024, 08:40

DELFI В УКРАИНЕ | Российская ракета убила трех сестер и мать в жилом доме во Львове

 

Война в Украине продолжает уносить жизни мирных граждан, даже вдали от линии фронта. В результате российской ракетной атаки на Львов под обломками своего дома погибла семья Базилевич. Глава семейства потерял трех дочерей и супругу. Сам он выжил только по случайности и во время спасательных работ до последнего надеялся на чудо.

В результате атаки 4 сентября 2024 года погибли 21-летняя Ярина Базилевич, ее младшие сестры Дарья (18 лет) и Эмилия (7 лет), а также их мать Евгения (43 года). В живых остался только отец семейства Ярослав Базилевич, но и он находится в тяжелом состоянии.

Ярина работала в Львовском городском совете. Она окончила лицей международных отношений и начала свою карьеру в общественных инициативах, связанных с развитием молодежной политики. Дарья училась в Украинском католическом университете, а самая младшая Эмилия, которой было всего 7 лет, только начинала свой школьный путь​.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии