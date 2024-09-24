ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (944-й день) | Байден в ООН: война Путина не достигла своих целей, но нельзя расслабляться, пока Украина не победит
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на вторник и утром
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 24 сентября российские военные атаковали Украину, применив 81 ударный беспилотник типа „Шахед“ и четыре ракеты (одну баллистическую ракету, выпущенную из комплекса „Искандер-М“, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также одну ракету неустановленного типа). Основным направлением удара стали северные и центральные регионы Украины. ВСУ сбили 66 российских дронов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников „локационно потеряны“, они упали в нескольких регионах Украины.
В Полтавской области, по сообщениям властей, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура. Без света остались 20 населенных пунктов. Кроме того, обломки повредили несколько частных домов, пострадавших нет.
В Черкасской области силы ПВО сбили 20 российских беспилотников, сообщили региональные власти. В Черкассах зафиксировали несколько попаданий на открытой территории, обошлось без пострадавших. В городе Смела из-за падения обломков выбило окна в жилых домах.
В Николаевской области сбили четыре дрона, заявили власти. В Николаевском районе из-за падения обломков повреждено недействующее хозяйственное сооружение, загорелась сухая трава, возгорание потушили, пострадавших нет.
В Киевской области, заявили в администрации, из-за падения обломков дронов загорелась трава. Жилая и критическая инфраструктура не повреждены, никто не пострадал. В Сумской области, по данным администрации, сбили девять „Шахедов“, о последствиях не сообщается. Власти Кировоградской области заявили, что „последствий не зафиксировано“.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 сентября украинские военные атаковали регионы России, применив 12 беспилотников. Утверждается, что силы ПВО сбили семь дронов в Белгородской области, четыре — в Курской и один — в Брянской.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война „ближе к завершению“, чем многие думают. Об этом он сказал в интервью ABC News во время визита в США. „План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными“, — заявил Зеленский.
Основные новости к полудню
Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, где производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ. Во время брифинга Минобороны сообщило, что в течение суток российские войска поразили два цеха по производству беспилотников и инфраструктуру военного аэродрома.
В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о близком мире. „Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что приглашение Украины в НАТО — часть „плана победы“ Владимира Зеленского. В офисе президента Украины ранее сообщили, что в „план победы“ Зеленского входят пять пунктов. По данным СМИ, реализация первых четырех запланирована с октября по декабрь, пятого — после войны.
Норвегия выделит 100 миллионов норвежских крон (8,6 миллиона евро) на эвакуацию тяжелораненых из Украины в Европу, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
Положение украинских подразделений, обороняющих город Угледар на юге Донецкой области, становится все более тяжелым. Наступающие российские части обходят город с юго-запада и северо-востока и уже взяли его в полукольцо, серьезно угрожая логистике. 72-я бригада ВСУ, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей нет, указывает аналитик Forbes Дэвид Акс. „Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники“, — пишет эксперт.
Главные новости второй половины дня
В Харькове две российские авиабомбы днем 24 сентября попали по двум жилым многоэтажным домам в Киевском и Салтовском районах, сообщил глава города Игорь Терехов. В жилом доме в Киевском районе зафиксированы разрушения с третьего по восьмой этаж. Синегубов рассказал, что есть прямое попадание в одно из многоэтажных зданий, под завалами находятся люди. На месте пострадавшего дома идет спасательная операция. По последним данным (18.00), в Харькове от бомбардировки погибли три человека и 31 пострадали.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что днем во вторник российская авиация сбросила восемь управляемых бомб с трех самолетов Су-34. Две бомбы упали на территории Циркуновской территориальной громады (это пригород к северо-востоку от Харькова), еще шесть — непосредственно в городе.
Главное управление разведки Минобороны Украины объявило, что освободило Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. В сообщении ГУР говорится, что бойцы украинской разведки „в результате чрезвычайно сложной и успешной операции“ убили российских военных во всех зданиях предприятия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером сообщил, что в приграничном городе Шебекино от обстрела, который он приписывает ВСУ, пострадал один местный житель, получивший осколочные ранения. Ранее он же сообщал об обстреле еще и села Коновалово Волоконского района.
Кремль намерен разъяснить властям Ирана свою позицию относительно российско-украинской войны, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Ирана Масуда Пезешкиана, который заявил накануне, что Тегеран „никогда не одобрял российскую агрессию против украинской территории“. „Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям“, — сказал Песков.
Президент США Джо Байден выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН с речью, которая, как он заметил сам, для него стала последней в качестве главы государства.
Среди прочего, Байден сказал, что война, развязанная российским президентом Владимиром Путиным, не достигла своих целей, но это не отменяет необходимость продолжать поддерживать Украину. В зале присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.
„Война Путина не достигла своей главной цели. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. — сказал Байден. — Он стремился ослабить НАТО, но НАТО стала больше, сильнее и более единой, чем прежде, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией“.
„Но мы не можем расслабляться, — продолжил он. — Теперь перед миром стоит еще один выбор: продолжим ли мы поддержку Украины, чтобы помочь ей победить в войне или же мы уйдем и позволим возобновить агрессию и разрушить нацию?“
„Я знаю, какой у меня ответ: мы не можем утомляться, мы не можем отворачивать взгляд, мы не ослабим поддержку Украины до тех пор, пока Украина не добьется справедливого и прочного мира“, — подчеркнул Байден.
На сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник выступил также президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. В своей речи он упомянул совместный с Китаем план прекращения войны в Украине, состоящий из шести пунктов.
Это предложение Бразилия и Китай представили в мае, детали не раскрывались, но известно, что оно предполагает прямые переговоры между Россией и Украиной и не требует от России вывода войск. Президент Украины Владимир Зеленский называл его деструктивным и говорил, что единственный жизнеспособный путь к мирным переговорам — это „саммиты мира“ (Россия в них участвовать отказывается).
Бразилия, как пишет Reuters, постарается на этой неделе заручиться поддержкой своего плана со стороны нейтральных стран „глобального Юга“.