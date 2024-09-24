ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (944-й день) | Байден в ООН: война Путина не достигла своих целей, но нельзя расслабляться, пока Украина не победит

В Харькове две российские авиабомбы днем 24 сентября попали по двум жилым многоэтажным домам в Киевском и Салтовском районах, сообщил глава города Игорь Терехов. В жилом доме в Киевском районе зафиксированы разрушения с третьего по восьмой этаж. Синегубов рассказал, что есть прямое попадание в одно из многоэтажных зданий, под завалами находятся люди. На месте пострадавшего дома идет спасательная операция. По последним данным (18.00), в Харькове от бомбардировки погибли три человека и 31 пострадали.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что днем во вторник российская авиация сбросила восемь управляемых бомб с трех самолетов Су-34. Две бомбы упали на территории Циркуновской территориальной громады (это пригород к северо-востоку от Харькова), еще шесть — непосредственно в городе.