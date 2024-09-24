Невзлингейт. Как устроена российская оппозиция и при чем тут страны Балтии

Публикация расследования Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), в котором бывший российский олигарх Леонид Невзлин обвиняется в заказе ряда нападений на руководителей организации вызвала скандал и привела к аресту в Польше вероятного сообщника Невзлина, бывшего российского адвоката Анатолия Блинова. В расследовании фигурируют все три страны Балтии. В Литве произошло нападение на Леонида Волкова. В Латвии Невзлин с Блиновым, якобы, пытались заказать уголовное дело на Владимира Ашуркова (ФБК), а в Эстонии нашелся политик - противник публикации расследования ФБК. Так называемый „Невзлингейт“ прочертил четкую грань между двумя лагерями в российской оппозиции. Delfi рассказывает о том, что из себя представляют ФБК и медиа-империя Михаила Ходорковского.