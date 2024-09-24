Мнение
24.09.2024, 18:15

Невзлингейт. Как устроена российская оппозиция и при чем тут страны Балтии

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV | Scanpix, KIRILL KUDRYAVTSEV

Публикация расследования Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), в котором бывший российский олигарх Леонид Невзлин обвиняется в заказе ряда нападений на руководителей организации вызвала скандал и привела к аресту в Польше вероятного сообщника Невзлина, бывшего российского адвоката Анатолия Блинова. В расследовании фигурируют все три страны Балтии. В Литве произошло нападение на Леонида Волкова. В Латвии Невзлин с Блиновым, якобы, пытались заказать уголовное дело на Владимира Ашуркова (ФБК), а в Эстонии нашелся политик - противник публикации расследования ФБК. Так называемый „Невзлингейт“ прочертил четкую грань между двумя лагерями в российской оппозиции. Delfi рассказывает о том, что из себя представляют ФБК и медиа-империя Михаила Ходорковского.

ФБК и империя Ходорковского

ФБК основан Алексеем Навальным в 2011 году и, несмотря на убийство своего лидера в российской тюрьме в марте этого года, продолжает активно работать и задавать повестку российской оппозиции. ФБК занимается пропагандой через Youtube-каналы (в первую очередь, через канал „Популярная политика“), расследованиями (каналы Алексей Навальный, Навальный LIVE и его сайт, личные каналы руководителей ФБК), составлением списка российских чиновников и олигархов с целью введения против них санкций ЕС и США (Список коррупционеров и разжигателей войны, 7940 фигурантов - ред.).

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии