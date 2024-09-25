Мнение
25.09.2024, 07:40

МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: Таллинн должен освободиться от гигантских пробок – общественный транспорт предлагает решения

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Яанус Рийбе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Для того, чтобы водители автомобилей в столице могли наслаждаться жизнью без пробок, необходимо значительно улучшить скорость и качество общественного транспорта. Это возможно сделать.

В последнее время создается впечатление, что в социальных сетях столичные водители якобы подвергаются преследованию. Это заблуждение. Более того, противопоставление различных групп участников дорожного движения – это опасное направление, которое никуда не ведет, а только разрушает дискуссию о городском пространстве. В Таллинне всем участникам движения должно быть удобно и безопасно перемещаться, будь то водитель автомобиля, пешеход, пассажир общественного транспорта, молодой или пожилой человек, житель Кристийне или Ласнамяэ и т. д.

Качество жизни водителей в столице может улучшиться, если во всём Харьюмаа, где преобладает автомобилизация, общественный транспорт станет быстрой и удобной альтернативой.

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