МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: Таллинн должен освободиться от гигантских пробок – общественный транспорт предлагает решения

В последнее время создается впечатление, что в социальных сетях столичные водители якобы подвергаются преследованию. Это заблуждение. Более того, противопоставление различных групп участников дорожного движения – это опасное направление, которое никуда не ведет, а только разрушает дискуссию о городском пространстве. В Таллинне всем участникам движения должно быть удобно и безопасно перемещаться, будь то водитель автомобиля, пешеход, пассажир общественного транспорта, молодой или пожилой человек, житель Кристийне или Ласнамяэ и т. д.