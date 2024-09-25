25.09.2024, 07:40
МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: Таллинн должен освободиться от гигантских пробок – общественный транспорт предлагает решения(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Для того, чтобы водители автомобилей в столице могли наслаждаться жизнью без пробок, необходимо значительно улучшить скорость и качество общественного транспорта. Это возможно сделать.
В последнее время создается впечатление, что в социальных сетях столичные водители якобы подвергаются преследованию. Это заблуждение. Более того, противопоставление различных групп участников дорожного движения – это опасное направление, которое никуда не ведет, а только разрушает дискуссию о городском пространстве. В Таллинне всем участникам движения должно быть удобно и безопасно перемещаться, будь то водитель автомобиля, пешеход, пассажир общественного транспорта, молодой или пожилой человек, житель Кристийне или Ласнамяэ и т. д.
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