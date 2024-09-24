„Новая страница в моей карьере“. Эстонский боксер выступает в России ради дополнительного заработка

Каманин, выступавший под эстонским флагом на Европейских играх 2023 года, привлек внимание эстонских СМИ ещё в прошлом году, участвуя в турнире, проходившем в Москве. Тогда президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа не стал делать из этого большой проблемы, подчеркнув, что спорт – это добровольная деятельность, и нельзя осуждать кого-либо за участие в соревнованиях восточного соседа.