Другие виды
24.09.2024, 14:36

„Новая страница в моей карьере“. Эстонский боксер выступает в России ради дополнительного заработка

 
Эстонский профессиональный боксер участвует в соревнованиях, проходящих на территории России, чтобы заработать.
Эстонский профессиональный боксер участвует в соревнованиях, проходящих на территории России, чтобы заработать.
ФОТО: semjon.kamanin/Instagram

Эстонский профессиональный боксер Семен Каманин 28 сентября будет выступать в Екатеринбурге (Россия) под флагом Эстонии против местного боксера Владимира Шелопугина.

Каманин, выступавший под эстонским флагом на Европейских играх 2023 года, привлек внимание эстонских СМИ ещё в прошлом году, участвуя в турнире, проходившем в Москве. Тогда президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа не стал делать из этого большой проблемы, подчеркнув, что спорт – это добровольная деятельность, и нельзя осуждать кого-либо за участие в соревнованиях восточного соседа.

Президент Союза бокса Эстонии Калле Кландорф пообещал, что будут приняты соответствующие меры. „В ближайшее время руководство обсудит этот вопрос. Это была большая ошибка с его стороны, и мы примем меры“, — заявил Кландорф в сентябре прошлого года.

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