24.09.2024, 15:41
ВИДЕО | Кубок Эстонии по баскетболу: пярнуский „Садам“ разгромил „Кейла“ и одержал первую победу
ФОТО: | Delfi Meedia
В предварительном раунде Кубка Эстонии по баскетболу во вторник состоялся один матч: „Кейла“ проиграл пярнускому клубу „Садам“ со счетом 59:97. Обзор матча допступен всем подписчикам Delfi.
Команда „Садам“ успешно начала матч, выиграв первую четверть с перевесом 28:15. К концу первой половины их преимущество увеличилось до 46:23. В третьей четверти хозяева поля провели впечатляющий рывок 13:0, доведя отрыв до 36 очков — 59:23. Перед решающей четвертью „Садам“ уверенно вел в счете 76:42. Никаких изменений не произошло и в заключительной четверти, и „Садам“ зафиксировал свою первую победу в Кубке Эстонии с итоговым счетом 97:59.
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