Лаатс ответил Осиновскому: у соцдемов больше нет мировоззрения(1)
В своем недавнем интервью газете Eesti Päevaleht мэр Таллинна Евгений Осиновский всячески пытается нас убедить в том, что Центристская партия его нисколько не волнует, однако в качестве причины хаоса в управлении столицей он упорно продолжает называть действия прошлого партнера по коалиции. Но мэру стоило бы смотреть на вещи несколько шире и беспокоиться также о происходящем на Тоомпеа и об утрате социал-демократами мировоззрения, иначе такое положение вещей может отразиться на результатах предстоящих выборов, пишет Лаури Лаатс, заместитель председателя Центристской партии.
Несколько забавным выглядит то, что буквально за день до упомянутого интервью Осиновского на портале Delfi был опубликован политический обзор, в котором отмечалось, что более незаметного мэра, чем Осиновский раньше в столице не было. Более того, основной костяк кандидатов-соцдемов состоит из довольно похожих между собой политиков (как, например, велосипедист из Каламая), что означает проблемы их распределением в избирательных списках – как угодить большому количеству избирателей, а не только лишь узкой аудитории?