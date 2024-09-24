Лаатс ответил Осиновскому: у соцдемов больше нет мировоззрения

Несколько забавным выглядит то, что буквально за день до упомянутого интервью Осиновского на портале Delfi был опубликован политический обзор, в котором отмечалось, что более незаметного мэра, чем Осиновский раньше в столице не было. Более того, основной костяк кандидатов-соцдемов состоит из довольно похожих между собой политиков (как, например, велосипедист из Каламая), что означает проблемы их распределением в избирательных списках – как угодить большому количеству избирателей, а не только лишь узкой аудитории?