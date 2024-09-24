УЕФА признал ошибку судьи на Евро в пользу Испании

Немцы 5 июля проиграли испанцам в дополнительное время со счетом 1:2. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в овертайме мяч после дальнего удара Джамала Мусиалы попал в руку Кукурелье, который в тот момент находился в собственной штрафной площади, передает РБК.

Главный арбитр встречи Энтони Тейлор не поставил пенальти, судья VAR также вмешиваться не стал.

В комментарии к эпизоду с Кукурельей комитет УЕФА указал, что контакт рукой с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться строже, если только рука не находится очень близко к телу или на теле, и судья должен был назначить пенальти. В сборной Германии критиковали решение Тейлора, а немецкие болельщики запустили петицию с требованием переиграть матч, которую подписали 450 тыс. человек.

Сборная Испании стала победителем Евро.

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