„Ослиный маршрут“: как нелегальные иммигранты пропадают на границе Латвии и Беларуси

В августе 2024 года несколько индийских изданий (The Tribune, Hindustan Times и другие) сообщили о том, что в начале этого года в Латвии при невыясненных обстоятельствах пропал 18-летний Сагар. В составе группы, в которую входили восемь граждан Индии, юноша собирался добраться до Франции. Индийцы шли по пути, который контрабандисты называют „ослиным маршрутом“, пишет латвийский Delfi.