24.09.2024, 15:34
„Ослиный маршрут“: как нелегальные иммигранты пропадают на границе Латвии и Беларуси
ФОТО: | via Delfi.lv
В августе 2024 года несколько индийских изданий (The Tribune, Hindustan Times и другие) сообщили о том, что в начале этого года в Латвии при невыясненных обстоятельствах пропал 18-летний Сагар. В составе группы, в которую входили восемь граждан Индии, юноша собирался добраться до Франции. Индийцы шли по пути, который контрабандисты называют „ослиным маршрутом“, пишет латвийский Delfi.
Скорее всего, Сагар погиб во время снежной бури и был захоронен как неизвестный на одном из многочисленных сельских кладбищ в Латгалии.
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