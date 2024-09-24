Зеленский американскому телевидению: конец войны ближе, чем мы думаем

„План победы — в усилении позиций Украины“, — сказал Зеленский в интервью Робину Робертсу, одному из ведущих программы „Доброе утро, Америка“. „Именно поэтому мы просим наших друзей, наших союзников поддержать нас. Это очень важно“.

„Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем“, - продолжил Зеленский. „Мы приближаемся к концу войны“.

Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе и представит свой план победы президенту США Джо Байдену. Запланированы также встречи с другими политическими лидерами США, в том числе с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Зеленский сказал Робертсу, что президент России Владимир Путин боится Курской операции.

„Это правда. Он очень боится“, - сказал Зеленский. „Почему? Потому что его люди видели, что он не может защитить всю свою территорию“.

По мнению Зеленского, Украина может заставить Путина прекратить войну только с позиции силы.

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