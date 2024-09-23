Ливан сообщил о гибели почти 300 человек в результате крупнейшего удара Израиля по „Хезболле“

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в результате ударов Израиля погибли 274 человека, в том числе 21 ребенок и 39 женщин, еще 1024 человека получили ранения.

Как пишет Reuters, по словам одного из ливанских чиновников, это самое большое число погибших с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.

В понедельник израильские военные нанесли самые масштабные с начала обострения конфликта удары по „Хезболле“ на юге Ливана, в восточной долине Бекаа и северном регионе около Сирии.

Начальник генштаба Херци Халеви Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером сообщил, что израильские военные готовятся к следующему этапу своей операции в Ливане после того, как в понедельник утром нанесли волну авиаударов по объектам „Хезболлы“.

„По сути, мы наносим удары по боевой инфраструктуре, которую „Хезболла“ строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам“, — сказал он.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ливана и призвал покинуть „опасные зоны“. Он утверждает, что когда израильская операция завершится, люди смогут вернуться в свои дома.

Предупреждения Израиля

После ожесточенных взаимных ударов на границе Израиль предупредил население Ливана о необходимости эвакуироваться из районов, где, по его словам, вооруженное движение „Хезболла“ хранит оружие.

„Граждане Бейрута и ряда районов получают по стационарным телефонам предупреждения, источником которых является израильский враг, предписывающий им быстро эвакуироваться“, — говорилось в сообщении официального Национального агентства новостей Ливана (NNA).

Министр информации Ливана Зиад Макари сообщил, что в его офис тоже поступил звонок с таким предупреждением. Макари называет это частью психологической войны, ведущейся Израилем.