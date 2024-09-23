Ливан сообщил о гибели почти 300 человек в результате крупнейшего удара Израиля по „Хезболле“
Израиль заявил, что в понедельник нанес авиаудары по сотням целей „Хезболлы“ в Ливане, в результате которых, по сообщениям ливанских властей, погибли по меньшей мере 274 человека. Это самый смертоносный день в стране за десятилетия, пишет BBC News Русская служба. Ранее жители Ливана начали получать на телефоны записанные аудиопослания и текстовые сообщения от Израиля с призывом эвакуироваться, сообщали ливанские государственные СМИ.
Министр здравоохранения Ливана заявил, что в результате ударов Израиля погибли 274 человека, в том числе 21 ребенок и 39 женщин, еще 1024 человека получили ранения.
Как пишет Reuters, по словам одного из ливанских чиновников, это самое большое число погибших с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.
В понедельник израильские военные нанесли самые масштабные с начала обострения конфликта удары по „Хезболле“ на юге Ливана, в восточной долине Бекаа и северном регионе около Сирии.
Начальник генштаба Херци Халеви Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером сообщил, что израильские военные готовятся к следующему этапу своей операции в Ливане после того, как в понедельник утром нанесли волну авиаударов по объектам „Хезболлы“.
„По сути, мы наносим удары по боевой инфраструктуре, которую „Хезболла“ строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам“, — сказал он.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ливана и призвал покинуть „опасные зоны“. Он утверждает, что когда израильская операция завершится, люди смогут вернуться в свои дома.
Предупреждения Израиля
После ожесточенных взаимных ударов на границе Израиль предупредил население Ливана о необходимости эвакуироваться из районов, где, по его словам, вооруженное движение „Хезболла“ хранит оружие.
„Граждане Бейрута и ряда районов получают по стационарным телефонам предупреждения, источником которых является израильский враг, предписывающий им быстро эвакуироваться“, — говорилось в сообщении официального Национального агентства новостей Ливана (NNA).
Министр информации Ливана Зиад Макари сообщил, что в его офис тоже поступил звонок с таким предупреждением. Макари называет это частью психологической войны, ведущейся Израилем.
По сообщениям корреспондента Би-би-си в Бейруте Нафиса Коннаварда, в понедельник утром жители южного Ливана получили текстовые и голосовые сообщения с предупреждением держаться подальше от жилых зданий, которые, по словам израильтян, используются „Хезболлой“ для хранения оружия.
На одном из видеороликов, распространяемых в социальных сетях, показан житель деревни, получивший голосовое сообщение, в котором говорится, что израильская операция продолжается и вступила „в новую фазу“. „Если вы находитесь в деревне, которую использует „Хезболла“, немедленно покиньте ее ради собственной безопасности“, — говорится в голосовом сообщении.
Глава государственной телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие заявил агентству AFP, что „система стационарной связи в Ливане блокирует все сообщения из Израиля“, но Израиль „обходит системы связи, используя международный телефонный код дружественной страны“. По данным Ogero, израильские службы сделали более 80 тысяч звонков с предупреждениями.
Как сообщает находящаяся в Бейруте корреспондент Би-би-си Орла Герин, после сообщений с предупреждениями об эвакуации на столичных улицах образовались пробки. По данным Герин, жителей Бейрута предупреждали о необходимости эвакуироваться из ряда районов города, включая Хамрe. В этом районе находятся Министерство информации, банки и университеты, и он, по словам Герин, не является оплотом „Хезболлы“.
Правительство Ливана объявило, что школы в разных частях страны будут открыты для гражданских лиц, эвакуированных с юга. В государственных школах учебный год еще не начался, а частным школам во многих регионах страны предписали приостановить занятия с завтрашнего дня.
Эти предупреждения стали первым таким с начала войны в Газе официальным сигналом израильских военных жителям Ливана (в секторе Газа ЦАХАЛ не раз прибегал к этой практике).
Крупнейшая волна авиаударов
Новая серия авиаударов по поддерживаемой Ираном „Хезболле“ — самая широкомасштабная за почти год с начала конфликта. Израиль наносит удары по югу Ливана, восточной части долины Бекаа и северному региону вблизи Сирии.
Министерство здравоохранения Ливана потребовало от всех больниц на юге страны отменить несрочные операции. Врачам велено готовиться к приему раненых, которых могут доставить в отделения неотложной помощи.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные „наносят удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации „Хезболла“ на юге Ливана“.
В сообщении Армии обороны Израиля на сайте X (бывший твиттер) говорилось об атаке по более чем 300 целям „Хезболлы“ — начиная с утра понедельника.
На видеозаписи, сделанной в городе Сур, находящемся всего в 45 минутах езды от израильской границы, можно было видеть, как над городом поднимаются густые клубы дыма.
В минувшие выходные Израиль и „Хезболла“ продолжали обмениваться авиаударами.
В ночь на воскресенье „Хезболла“ атаковала из Ливана десятками ракет север Израиля. По утверждениям израильской армии, большинство из выпущенных 105 ракет были перехвачены, но некоторые дома получили повреждения.
„Хезболла“ заявила, что удар наносился по промышленным и военным объектам в качестве акта возмездия — после серии взрывов пейджеров и раций членов группировки.
После пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению Армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров „Хезболлы“, Израиль продолжил атаковать цели в Ливане. Ливанские власти заявили, что в пятницу в Бейруте погибло 45 человек.
В субботу десятки израильских военных самолетов наносили удары по южному Ливану. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари говорил, что там были замечены приготовления „Хезболлы“ к обстрелам Израиля.
На прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и портативных раций, убив по меньшей мере 37 человек и ранив тысячи других. „Хезболла“ обвинила в той атаке Израиль, который открыто не признал свою причастность к случившемуся. До сих пор нет полной ясности с тем, как была проведена эта масштабная операция.