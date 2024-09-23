Правда ли, что в России продаётся комикс про войну с Украиной, в котором чеченский боец изображён в образе Пятачка?
В сентябре 2024 года в соцсетях распространилась новость о появившемся в российских книжных магазинах „Z-комиксе“, в котором участвуют герои „Винни Пуха“. При этом Пятачок изображён мусульманином. Мы решили проверить достоверность этих постов.
С 12 сентября пользователи сети публикуют снимки разворота из неназванного комикса. Главные роли отведены персонажам из „Винни Пуха“: Сова здесь — генерал, отдающий приказы; сине-жёлтые пчёлы — украинцы; Винни-Пух и Пятачок — российские (судя по символике на форме) военные. При этом на разгрузке Пятачка рядом с флагом РФ нарисован чеченский, а сам поросёнок просит Винни-Пуха дать ему помолиться перед боем, что он и делает на следующей картинке. Пользователи обратили внимание прежде всего на оскорбительный для мусульман выбор персонажа — в исламе свинья считается нечистым животным. Об этом комиксе написали как российские блогеры, так и украинские сайты, а среди поделившихся картинками пользователей есть как сторонники, так и противники войны с Украиной. В частности, о Пятачке из комикса про войну рассказали в Telegram публицист Александр Невзоров (579 000 просмотров на момент написания этого разбора), каналы „Ватное болото“ (232 000) и „Труха Наступ | Курськ“ (65 000). Также этоими картинками делились пользователи X, Facebook, и форум „ЯПлакал“.
Все пользователи, которые писали про комикс, приводили в качестве подтверждения одни и те же три фотографии (некоторые — все сразу, другие — одну или две). На снимках запечатлён один и тот же разворот. На левой стороне — Сова-генерал (внизу указано, что это страница №5), на правой — Винни-Пух и Пятачок, готовящиеся к бою с пчёлами (страница 6). Третья картинка — увеличенная часть правой стороны разворота, акцентирующая внимание на Пятачке, читающем молитву.
Ни обложку, ни фотографии других страниц этого комикса „Проверено“ не нашло. Кроме того, на сгибе листа нет следов брошюровки — скорее всего, автор фотографии держит в руках сложенный лист бумаги, на котором распечатаны изображения. Если же допустить, что это центральный разворот, то в комиксе, если верить нумерации, должно быть пять разворотов. При таком положении руки неминуемо были бы видны и обрезы других страниц, однако они на снимках не заметны.
Кроме того, „Проверено“ изучило ассортимент российских книготорговых сайтов и не нашло такого комикса.
Самая ранняя публикация с вирусными снимками, которую нам удалось найти — это пост в Telegram-канале „Новости из мира вечной борьбы“ (3 400 просмотров), появившийся 12 сентября в 17:38 по московскому времени. „Сообщают, что такие комиксы о медведе и хряке появились на прилавках России“, — говорится в записи без указания источника. Большинство публикаций в этом канале посвящено мигрантам и жителям республик Северного Кавказа, о которых авторы неизменно отзываются в оскорбительном тоне. При этом о войне в Украине канал пишет с одобрением, а воюющих на стороне РФ солдат называет „русскими бойцами“.
Комикс, в котором изображён Пятачок-мусульманин, появился через два дня после обострения конфликта российских „военкоров“ и националистов с командиром чеченского спецназа „Ахмат“ и заместителем начальника военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудиновым. В августе-сентябре 2024 года на фоне вторжения ВСУ в Курскую область Алаудинов стал одним из наиболее заметных российских генералов в медийном пространстве. Однако его комментарии по поводу драки выходцев из Чечни в Анапе вызвали возмущение части „военкоров“, которые обвинили командира „Ахмата“ в том, что тот „покрывает своих“.
Таким образом, в российских магазинах нет комикса, в котором Пятачок изображён воюющим на стороне РФ мусульманином, а рисунок впервые появился в националистическом Telegram-канале. Скорее всего, оскорбительный для чеченцев и мусульман рисунок был распечатан в единственном экземпляре.
Итог: Фейк