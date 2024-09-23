Правда ли, что в России продаётся комикс про войну с Украиной, в котором чеченский боец изображён в образе Пятачка?

С 12 сентября пользователи сети публикуют снимки разворота из неназванного комикса. Главные роли отведены персонажам из „Винни Пуха“: Сова здесь — генерал, отдающий приказы; сине-жёлтые пчёлы — украинцы; Винни-Пух и Пятачок — российские (судя по символике на форме) военные. При этом на разгрузке Пятачка рядом с флагом РФ нарисован чеченский, а сам поросёнок просит Винни-Пуха дать ему помолиться перед боем, что он и делает на следующей картинке. Пользователи обратили внимание прежде всего на оскорбительный для мусульман выбор персонажа — в исламе свинья считается нечистым животным. Об этом комиксе написали как российские блогеры, так и украинские сайты, а среди поделившихся картинками пользователей есть как сторонники, так и противники войны с Украиной. В частности, о Пятачке из комикса про войну рассказали в Telegram публицист Александр Невзоров (579 000 просмотров на момент написания этого разбора), каналы „Ватное болото“ (232 000) и „Труха Наступ | Курськ“ (65 000). Также этоими картинками делились пользователи X, Facebook, и форум „ЯПлакал“.

Все пользователи, которые писали про комикс, приводили в качестве подтверждения одни и те же три фотографии (некоторые — все сразу, другие — одну или две). На снимках запечатлён один и тот же разворот. На левой стороне — Сова-генерал (внизу указано, что это страница №5), на правой — Винни-Пух и Пятачок, готовящиеся к бою с пчёлами (страница 6). Третья картинка — увеличенная часть правой стороны разворота, акцентирующая внимание на Пятачке, читающем молитву.

Ни обложку, ни фотографии других страниц этого комикса „Проверено“ не нашло. Кроме того, на сгибе листа нет следов брошюровки — скорее всего, автор фотографии держит в руках сложенный лист бумаги, на котором распечатаны изображения. Если же допустить, что это центральный разворот, то в комиксе, если верить нумерации, должно быть пять разворотов. При таком положении руки неминуемо были бы видны и обрезы других страниц, однако они на снимках не заметны.