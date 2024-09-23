„План победы“ Зеленского. Что это за документ и зачем президент Украины привез его в США?

Впервые об этой инициативе украинский президент заговорил в конце августа на большой пресс-конференции ко Дню независимости. „Для нас победа — быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов — четыре из них основные, и один, который нам потребуется после войны“, — рассказал Зеленский в интервью CNN в сентябре.

Би-би-си попыталась выяснить , что это за документ, из каких пунктов он состоит и что он может дать Украине. Это пока тайная инициатива, но некоторые детали нам все же удалось узнать.

Именно поэтому Владимир Зеленский везет в США новую инициативу — ее в Офисе президента назвали „Планом победы“.

Горячая фаза войны продолжается, и для Украины критически важно, чтобы западные партнеры продолжали оказывать ей военную и финансовую помощь.

Курская операция ВСУ в начале августа стала неожиданностью. Прошло полтора месяца, и украинские войска по состоянию на двадцатые числа сентября, по данным Киева, контролируют около 1200 квадратных километров российской территории. Однако и там россияне начали усиливать свое присутствие и пробуют вытеснить украинские силы.

Генштаб ВСУ не озвучивает данные об оккупированной площади, а российская сторона официально заявила , что за август и начало сентября российская армия взяла под контроль почти тысячу квадратных километров украинской территории.

И хотя через год многое изменилось как на фронте, так и в политической жизни американцев — страна с головой ушла в активный избирательный процесс, — украинский президент снова едет к американским партнерам за поддержкой и конкретной помощью.

В прошлом году президент Украины выступал на Генеральной Ассамблее ООН на фоне украинского контрнаступления, которое не принесло значимых результатов на поле боя. Тогда же возникла и другая проблема — замедлилось поступление критически важной международной помощи, в первую очередь — от США.

Владимир Зеленский, анонсируя в сентябре презентацию этого плана, говорил об этом так: „Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия“.

Дипломатическое давление на Россию — отдельная тема, поскольку это требует работы со странами „нейтрального пояса“. Украина будет настаивать на необходимости максимального давления на Москву: для этого она призывает укрепить отношения со странами „глобального Юга“, от которых Россия зависит в торговле.

Экономический стимул — это наращивание инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, работающих против России как агрессора. Иностранные СМИ со ссылкой на источники писали, что план предусматривает инвестиции союзников в расширение производства в Украине беспилотников и ракет. При этом Украина потребует введения новых санкций, чтобы ослабить способность России продолжать войну.

Суть „Политического принуждения России“ , по словам Подоляка, заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса, не обращая внимания „на требования каких-либо третьих стран“. Очевидно, что имеется в виду будущее членство Украины в НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что военный пакет будет четко структурирован в соответствии с нынешним этапом войны и анализом происходящего на фронте. По данным СМИ , документ будет включать в себя детальный перечень военного оружия и техники, необходимой для победы над Россией, а также разрешение атаковать ее территорию ракетами большой дальности.

Конкретного описания, что подразумевают эти пункты, нет — ожидается, что все детали плана Зеленский огласит уже во время визита в Нью-Йорк. Но некоторые подробности уже просочились в СМИ.

В Офисе президента впоследствии объяснили, что „План победы“ будет содержать четыре пункта: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и „политическое принуждение России“.

Говорится ли в плане о замораживании войны?

15 сентября украинские и российские СМИ активно цитировали публикацию немецкой газеты Bild, в которой речь шла о так называемом „мирном плане Зеленского“.

Издание написало, что этот документ якобы включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта и, таким образом, на временную заморозку ситуации.

Автор фото,Офис президента Украины

Подпись к фото,Владимир Зеленский в первый день визита в США посетил завод по производству боеприпасов

В Офисе президента в ответ заявили, что это неправда. „Bild распространил фейк. План победы Bild не видел. Из тех нескольких людей, которые сегодня привлечены президентом к подготовке Плана победы, никто с Bild не говорил“, — написал в соцсетях советник президента Дмитрий Литвин.

И Владимир Зеленский, и руководитель его офиса Андрей Ермак уже не раз подчеркивали, что „Минска-3“ не будет. Таким образом они дают понять, что нынешние украинские власти не собираются заключать никаких мирных соглашений с Россией по примеру Минских (их подписывала команда предыдущего президента Петра Порошенко).

„Минск-3 или любой другой [подобный договор] никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы США поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки“, — сказал Дмитрий Литвин, комментируя предположение о предполагаемых планах украинских властей пойти на „заморозку войны“.

Представители команды президента утверждают, что Зеленский уверен в опасности каких-либо подобных договоренностей с Россией. Он считает, что любая пауза в войне будет использована Путиным для того, чтобы перегруппироваться, отдохнуть и снова напасть. Поэтому, уверяют в Офисе президента, ничего подобного в новом плане Зеленского нет.

Почему Зеленский везет этот план в США