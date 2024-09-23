ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (942-й день) | Россию не позовут на церемонии по случаю 80-летия освобождения Освенцима

В селе Архангельское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, включая подростка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще двое мирных жителей ранены, один из них — ребенок.

В Краматорске один человек погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела, сообщил глава городской военной администрации Александр Гончаренко. В частном секторе около девяти домов получили повреждения.

В Кремле заявили, что изучат план президента Украины Владимира Зеленского, „если тот будет в официальных источниках“ (цитата по ТАСС). По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, к содержанию публикаций в СМИ Кремль относится „с осторожностью“.

В Офисе президента Украины, в свою очередь, уточнили, что в „план победы“ Зеленского содержит пять пунктов. Реализация первых четырех запланирована с октября по декабрь, пятого — после войны, рассказал источник „Суспильне“.

Зеленский собирается представить свой „план победы“ не только президенту США Джо Байдену, но и кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В большом интервью журналу The New Yorker Зеленский пояснил, что суть плана в смене текущего курса, при котором „только благодаря силе наших военных, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов мы устояли“. Он считает, что если Байден скажет плану „нет“, это будет означать, что президент США „не хочет такого конца войны, при котором Россия не добьется победы“.

Против жительницы Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), она задержана, сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на региональное управление ФСБ. Спецслужба утверждает, что „после 24 февраля 2022 года“, то есть после начала войны, подозреваемая неоднократно переводила деньги на банковские карты, „используемые гражданкой Украины“, с которой она „контактировала через интернет“ еще „до начала специальной военной операции“. ФСБ также утверждает, что подозреваемая знала, что ее украинская знакомая „собирает средства для приобретения транспортных средств, камуфляжной формы и различной продукции военного назначения для обеспечения подразделений ВСУ“.

Украинский оператор информационного агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей, тяжело раненный 24 августа в результате удара по гостинице в Краматорске, вышел из комы, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на его жену Марию Семенченко. По ее словам, журналиста сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, но в сознание он еще не пришел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Архангельское со стороны ВСУ погибли три местных жителя, в том числе подросток. По его словам, ранения получили два человека, среди которых ребенок. „Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу“, — пишет Гладков.