Семь человек попали в больницу из-за утечки газа

Нарвские спасатели дважды выезжали по сообщению об утечке газа в прошедшее воскресенье.

В 16:35 спасателей вызвали в многоквартирный дом на улице Креэнхольми в Нарве, где ощущался запах газа, а находившиеся в квартире люди чувствовали себя плохо, сообщил сегодня Спасательный департамент. Окна в квартире были открыты. Спасатели доставили двух жильцов квартиры в больницу. Оказалось, что утечка связана с новой газовой плитой, которую недавно установили. Соседние квартиры были вне опасности. Спасатели перекрыли газовый кран и вызвали газовиков.

В 21:00 спасателям поступило еще одно обращение: в одной из квартир на проспекте Кангеласте в Нарве детям стало плохо. В квартире находились газовые приборы. Принимавший звонок специалист попросил жильцов немедленно покинуть квартиру. Скорая помощь доставила пятерых членов семьи в больницу. Спасатели обнаружили утечку газа в ванной комнате квартиры. Газовый кран в квартире был перекрыт, а окна открыты для проветривания. Детекторы дыма и дымоудаления в квартире отсутствовали. Спасатели запретили жильцам квартиры использовать газовую колонку.

Датчик нужен

Спасательный департамент напоминает, что датчик угарного газа обязателен к установке в квартирах с газовым оборудованием или печным отоплением. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, и только датчик может указать на его опасную концентрацию. В случае тревоги следует как можно быстрее покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Покидая помещение, важно открыть окна и заслонки отопления для проветривания. Если появились ярко выраженные симптомы отравления, нужно звонить по телефону 112.

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