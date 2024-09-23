ВИДЕО | Чтобы удержать бизнес в ковид, владелица мехового ателье пошла работать помощницей по уходу

Вначале работа с мехом была для Галины просто хобби, потом помогала старшей сестре, был период в профессиональной деятельности Галины, когда она работала шубником в ателье на песцовой ферме в Мурманске. За плечами и опыт работы с напарниками в первых нарвских кооперативах.

Вот уже 27 лет, как Галина Скороходова сама открыла и держит в Нарве ателье по пошиву и ремонту меховых изделий. Сейчас работает одна. Работает успешно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .