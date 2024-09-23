23.09.2024, 21:50
ВИДЕО | Чтобы удержать бизнес в ковид, владелица мехового ателье пошла работать помощницей по уходу
ФОТО: Erakogu
Нарвитянка Галина Скороходова более сорока лет работает с мехом. Ее специальность — скорняк, закройщик шуб. О том, как она работает сейчас, рассказывает Gazeta.ee
Вначале работа с мехом была для Галины просто хобби, потом помогала старшей сестре, был период в профессиональной деятельности Галины, когда она работала шубником в ателье на песцовой ферме в Мурманске. За плечами и опыт работы с напарниками в первых нарвских кооперативах.
Вот уже 27 лет, как Галина Скороходова сама открыла и держит в Нарве ателье по пошиву и ремонту меховых изделий. Сейчас работает одна. Работает успешно.
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