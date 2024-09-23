The Washington Post: ядерные угрозы Кремля „больше никого не пугают“

Анонимный российский чиновник отмечает, что ядерных угроз со стороны Кремля в последнее время стало больше: „Иммунитет к таким заявлениям уже выработался, и они никого не пугают“, передает Медуза.

„Есть понимание того, что красные линии, проведенные Москвой, игнорируются Западом, и от Москвы должны последовать более весомые и значимые шаги, демонстрирующие серьезность ее намерений“, — добавляет российский ученый, связанный с высокопоставленными дипломатами.

С 24 февраля 2022 года российские чиновники разного ранга регулярно говорят о „пересечении красных линий“ Западом. Поводом для этого поочередно были поставки в Украину западных танков, дальнобойного оружия и современных истребителей. Однако за этими угрозами ничего не следовало.

При этом сценарий ядерного ответа на действия Запада собеседники WP считают маловероятным. Российский ученый называет его „наименее возможным“ из сценариев, потому что он приведет к недовольству со стороны партнеров России из числа стран глобального Юга, а также из-за его небольшой эффективности с военной точки зрения. По его словам, дискуссии на эту тему приводят к недооценке альтернативных вариантов. Он добавил, что поскольку у Запада есть глобальная военная инфраструктура, в ней можно найти множество уязвимых точек.

Основательница французского политического консалтингового агентства R.Politik Татьяна Становая соглашается, что ядерный ответ станет „худшим вариантом“ для всех, включая самого Путина. Она считает, что применение ядерного оружия или прямое нападение на территорию стран НАТО будут рассматриваться только в том случае, если Путин почувствует угрозу существованию России, но для этого Запад должен зайти гораздо дальше, чем сейчас.