Эстонка завоевала бронзовую медаль в своей возрастной категории на чемпионате мира по триатлону

Лаура Филипп проплыла 3,8 километра за 53:16, выйдя из воды на 13-м месте. На велосипедном этапе она быстро вышла в лидеры, проехав 180 километров за 5:02:25. В зону смены она вошла вместе с британкой Кэт Мэтьюз, которая настигла её на спуске. Первые 15 километров марафона они пробежали бок о бок, но затем немка ушла вперед. Для завершения марафона Филипп потребовалось 2:44:59, что в итоге принесло ей общую победу с временем 8:45:15 и титул чемпионки мира.

Кэт Мэтьюз в итоге уступила Лауре Филипп восемь минут и четыре секунды, финишировав второй. Третьей стала американка Челси Содаро с отставанием в 19:23. Предыдущая обладательница титула Люси Чарлз не стартовала из-за травмы, а немка Анне Хауг была вынуждена завершить соревнование после первого перехода из-за прокола.

Среди представительниц Эстонии в тройку лучших вошла Мерле Талвисте, занявшая третье место в возрастной категории 40-44 года с временем 10:37:53. Первое место досталось чешке Яне Рихтровой с результатом 10:25:21, а второе — израильской триатлетке Антонине Резниковой, которая финишировала с временем 10:29:26.

Аннетте Зуккер заняла 21-е место в категории 25-29 лет с временем 11:36:11. Урсел Вельве финишировала 65-й в категории 45-49 лет с результатом 13:00:18.

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