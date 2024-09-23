МНЕНИЕ | Константин Эггерт: Путин в гостях у монгольских шаманов? А почему бы и нет

Вспомнил я о своем йеменском опыте, когда узнал о статье Михаила Зыгаря в Der Spiegel и материале в лондонской The Times, ссылающейся на того же Зыгаря и Аббаса Галлямова, о недавнем визите Владимира Путина в Монголию. Если верить источникам Зыгаря и Галлямова, Путин поехал туда специально, чтобы пообщаться с монгольскими шаманами. У них якобы репутация как особо сильных и прозорливых предсказателей и советчиков. Так это или нет, удостовериться практически невозможно. Но сама по себе мысль о том, что Путин может желать встретиться с шаманом меня совершенно не удивляет.

Советские СМИ в те, горбачевские, годы были полны материалов на ранее запретные темы. Темная изнанка советской истории и жизни была главной из них. Но периодически попадались и материалы про тайные общества, эзотерические доктрины (именно тогда начали входить в обиход понятия „пассионарность“ и „энергетика личности“) и загадки истории. Я тогда заметил: именно такие статьи или телепрограммы вызывали наибольший интерес советских спецслужбистов. Они всегда были склонны считать, что всё всегда „не так просто“ и что тайные пружины и рычаги задают направление движения политике, экономике и общественной жизни.

Время действия: 1989 год. Место действия: Сана, Йеменская Арабская Республика, жилой городок советских специалистов. Действующие лица: автор этой колонки и один из моих коллег. В группе советских военных советников в Йемене, где я служил после университета срочную службу военным переводчиком, все догадывались, кто сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ), а кто нет. Коллега, тоже переводчик с „гражданки“ (назовем его Георгием), не сильно скрывал свои доверительные отношения с офицером, призванным обеспечивать безопасность советских военспецов, обучавших йеменцев обращению с советским оружием. И заодно, что называется, „присматривать“ за ними.

„Костя, у тебя есть „Московские новости“ со статьей про масонов? Оставь, пожалуйста, „наш“ майор очень просил почитать“.

Сотрудников КГБ при Андропове этот тренд не мог не затронуть. Более того, он накладывался на традиционную для любой спецслужбы профессиональную подозрительность и клановость, имевшие в КГБ (как в тайной полиции диктатуры) гипертрофированный характер. Юрий Андропов, которого путинское поколение кагэбэшников буквально боготворит, сделал КГБ инструментом своего восхождения на вершину партийно-государственной пирамиды. В своих сотрудниках он взращивал чувство исключительности, сознание того, что именно они - единственные хранители и защитники вечных национальных интересов и ценностей. А вокруг - предатели (коррумпированный брежневский партийный аппарат) и враги - диссиденты, за которыми стоят ЦРУ, МИ6 и конечно же „всемогущий“ „Моссад“.

Однако люди не могут жить только материальными интересами. Кто-то пытался обратиться к почти уничтоженной коммунистами религии и особенно православию как к „традиционной русской вере“. Но основная часть общества с воодушевлением погрузилась в разного рода языческую эзотерику (гороскопы, гадания, „учение“ Порфирия Иванова) и мистику. Взрыв интереса к НЛО, Бермудскому треугольнику и „снежному человеку“ был таким, что советским СМИ пришлось под него подстраиваться. Научно-популярные журналы типа „Наука и жизнь“ и знаменитая ТВ-программа „Очевидное-невероятное“ занимались настолько подробным „разоблачением мифов“ об инопланетянах или мистических свойствах гипноза, что иногда возникало четкое впечатление: это не разоблачение, а повод для ознакомления. Эти темы были постоянным элементом повседневного общения, как минимум в крупных городах.

72-летний российский диктатор и его ближайшее окружение принадлежат к тому поколению советских людей, чья молодость пришлась на конец 60-х и 70-е годы. Это время в перестройку метко назвали „эпохой брежневского застоя“. После окончания хрущевской „оттепели“, прекращения десталинизации и ухода поколения, помнившего время революции и гражданской войны, советские люди довольно быстро потеряли веру в коммунизм и окончательно погрузились в частную жизнь и погоню за так называемым дефицитом - от вечно пропадавшего из магазинов мяса до статус-символов, типа американских джинсов и дисков западных рок-групп.

Андроповский антисемитизм был особого свойства: он, похоже, считал, что „евреи правят миром“ и с ними нужно быть предельно осторожным. „Моссад“ в кагэбэшных кругах всегда считался буквально всемогущим и способным на все.

В поисках вечной жизни?

Взгляды Путина - с высокой долей вероятности продукт этой среды и той самой эпохи. Вспоминаю, как многие православные верующие радовались, когда он стал не только регулярно появляться на богослужениях (это делал еще Борис Ельцин), но и креститься в присутствии телекамер (чего Ельцин старался избегать). „Наконец-то у России православный правитель!“ - этот месседж тиражировали и тиражируют кремлевские СМИ, его активно продвигали в начале века в кругах потомков белой эмиграции на Западе. Разумеется, в душу человеку не заглянешь. Но, например, бесконечные варианты путинской истории об уцелевшем при пожаре на даче кресте демонстрируют скорее непонимание основ веры и восхищение крестом как своего рода языческим „оберегом“, а не символом жертвы и искупления.

Многолетний соратник Путина Сергей Шойгу, тоже позиционирующий себя как православного, испытывает явный интерес к традиционному для его родной Тывы шаманизму и знакомил с ним начальника. Необъяснимо жестокое преследование антипутинского шамана Александра Габышева тоже навевает на мысль о том, что Путин шаманов уважает - и боится.

Глава кремлевской администрации Антон Вайно, судя по всему, когда-то верил в возможность создания специального аппарата, способного контролировать общество. Разговорам о том, что Путин и его друзья активно интересуются проблематикой продления жизни, тоже немало лет.

Все эти факты, слухи и намеки складываются лично для меня в довольно законченное мнение: Путин, скорее всего, верит в разного рода „тайное знание“, способность прозревать будущее и предначертание. Это, с моей точки зрения, и поколенческая черта, и обратная сторона безбрежного цинизма его и его круга. Думаю, они ищут ответа на вопрос: почему они обладают безграничной властью и активами, а счастья нет? Почему они такие могущественные, а им все равно сопротивляются какие-то малочисленные украинцы, „которые на самом деле такие же русские“? Значит, все непросто. Значит, есть отгадка, которую знают только шаманы, или йоги, или космос.

Россией, похоже, управляют несчастные и довольно темные люди. В этом еще одна из ее многочисленных трагедий.

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