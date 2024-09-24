Министр обороны Нидерландов: важно показать России, что НАТО не приемлет нарушений нашего воздушного пространства

- Мы рассматриваем, где можно провести больше учений. Мы можем вернуться сюда, чтобы провести дополнительные учения, возможно, при других обстоятельствах, например, для улучшения, но мы посмотрим на это. Конечно, мы используем наши системы Patriot в рамках НАТО, поэтому нам всегда нужно смотреть, где эти системы нужны больше всего, чтобы защитить нашу территорию. Это может быть здесь, может быть где-то еще. Конечно, я не могу поделиться какими-либо оперативными деталями, но мы можем вернуться сюда для учений, потому что это были полезные учения.

- Собираетесь ли вы развернуть здесь в будущем свою систему Patriot или, может быть, оставить ее на более длительный срок?

- Я думаю, это были успешные учения. Я думаю, что в итоге обе наши страны многому научились. Но мы также работаем над этим вместе с Литвой, чтобы делать его здесь. Потому что, конечно, угрозы воздушных атак более актуальны здесь, в этом регионе, чем в Нидерландах. Поэтому было хорошо сделать это здесь, в качестве сигнала сдерживания России. И то, что я слышал от людей, которые проходили обучение, они сказали, что для них также было очень полезно попрактиковаться здесь и узнать больше о том, что необходимо здесь.

- Мое послание - это благодарность за все, что здесь происходит, чтобы обеспечить нашу безопасность, а также продемонстрировать нашу приверженность, приверженность Нидерландов. Мы присутствуем здесь, в Литве, с почти 300 военными и находимся здесь уже долгое время. И мы останемся здесь надолго, потому что сдерживание России и защита нашей территории важны как никогда.

Он также рассказал о возможном размещении системы противовоздушной обороны Patriot в Литве, о военном коридоре из Нидерландов в страны Балтии и о разрешении Украине использовать F-16 для ударов по военным объектам в России: „Украине это необходимо, иначе она не сможет защитить себя“.

- Теперь мы знаем, что это, конечно, стратегия России - каждый раз идти на шаг дальше и маленькими шажками прощупывать, как далеко можно зайти. И поэтому я думаю, что мы должны четко заявить, что это неприемлемо. Если речь идет о беспилотниках, например, простых дронах, то, конечно, у отдельных государств-членов есть свои средства противовоздушной обороны. Поэтому они также несут ответственность за уничтожение этих дронов, если это необходимо. Но если дело обстоит сложнее, если им нужна поддержка НАТО, я думаю, что альянс также должен быть в состоянии предоставить такую поддержку. И мы должны постоянно обсуждать с союзниками, достаточно ли у нас средств для защиты нашего воздушного пространства. И если нет, то мы должны убедиться, что для этого нужно больше, больше давать, больше поставлять. Потому что, как я уже сказал, послание России должно быть четким: нарушение воздушного пространства НАТО неприемлемо.

- Кстати, хотела спросить вас о том, не посылаем ли мы неправильные сигналы России, когда, например, не сбиваем российские беспилотники, потому что мы видели их не только в Латвии, это лишь один из последних случаев. Мы видели это в Румынии, в Польше. Каково ваше мнение по этому поводу?

И, конечно, мы, Нидерланды, также рассмотрим, как можно внести свой вклад в это дело. Мы вносим свой вклад, например, с помощью истребителей F-35 для охраны воздушного пространства, с помощью беспилотников Reaper для наблюдения. Так что, если потребуется что-то еще, мы должны очень внимательно изучить этот вопрос. Я пока не могу сделать никаких конкретных заявлений о том, как мы будем развертывать наши системы, но мы должны показать очень четкий сигнал и послать очень четкий сигнал России, что подобные нарушения неприемлемы, и НАТО будет действовать, если это будет необходимо.

Я думаю, что если такая страна, как Литва или любой другой член НАТО, попросит у НАТО больше поддержки, то НАТО должна искать способы ее оказать. Мы, Нидерланды, считаем, что очень важно также показать России, что мы, НАТО, твердо стоим вместе и не приемлем никаких нарушений нашего воздушного пространства.

- Прежде всего, позвольте мне сказать, что я, конечно, осуждаю любое нарушение воздушного пространства НАТО, а также воздушного пространства Латвии. Я думаю, что это очень опасно, действия России, потому что это может привести к еще большей эскалации. Поэтому я думаю, что России следует быть гораздо более осторожной. И мы должны осудить это не только как Нидерланды, но и как альянс НАТО.

- Также я хотела бы спросить о вашей инициативе насчет военного коридора, который идет из Нидерландов в Польшу. Есть ли у вас какие-либо новости для стран Балтии по этому поводу?

- Что мы знаем, так это то, что нам нужно очень внимательно изучить, а также работать, потому что мы, Нидерланды, являемся стратегическим центром и транзитной страной, когда речь идет о поставках оборудования, например, из Соединенных Штатов в страны Балтии. У нас есть большие гавани в крупных портах Атлантики, и они должны доставляться через нашу страну и через нашу инфраструктуру. И мы должны быть уверены, что наша инфраструктура, будь то железные или автомобильные дороги, или порты, имеет все необходимые условия для доставки таких больших объемов оборудования. И сейчас мы, конечно, строим планы и обновляем все, чтобы убедиться, что мы к этому готовы. Но также иногда мы видим, что существуют некоторые проблемы и препятствия. И когда речь идет об инфраструктуре, это не то, что можно легко устранить. Но нам нужно выявить эти проблемы на всем протяжении коридора от Нидерландов до стран Балтии и посмотреть, как мы можем их устранить. Потому что если здесь, в странах Балтии, произойдет эскалация напряженности и потребуется больше техники и больше военных, чтобы добраться сюда, то мы должны убедиться, что на этом пути нет никаких препятствий.

- Рассматриваете ли вы другие инициативы для стран Балтии, чтобы укрепить оборону здесь?

- Конечно же, это так. Германия, например, хочет разместить здесь, в Литве, постоянную бригаду. И мы также, Нидерланды, смотрим, как мы можем быть в этой новой модели с более интенсивным присутствием, какова будет наша роль. Сейчас у нас в Литве максимум 350 военных, в будущем мы можем увеличить этот показатель, но мы все еще строим планы на этот счет. Так что сейчас у меня нет никаких конкретных заявлений, но мы рассматриваем этот вопрос с нашими партнерами и союзниками, чтобы понять, что необходимо в будущем.