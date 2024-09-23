Российские военные нанесли авиаудары по Запорожью. Повреждены многоэтажные дома, 17 человек пострадали

В результате обстрела пострадали 17 человек, включая 15-летнего подростка. Информация о пострадавших уточняется.

Прокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).