Учитель природоведения и учитель русского языка — первые чемпионы Эстонии по ультрабегу

„Я сразу же взвинтил темп, надеясь продержаться до конца, и это удалось. Поскольку я родом с Сааремаа, покатая трасса в Силламяэ мне очень подошла“, — сказал Каур Алле, уверенно занявший первое место с результатом 8:08.29.

„Я надеялась пробежать немного быстрее, примерно за 9:05, что было бы лучшим временем в Эстонии, но долгий соревновательный сезон оказался утомительным“, — призналась Юлия Ракитина, победительница среди женщин, финишировавшая четвертой в общем зачете с результатом 9:27.41.

Интересное совпадение: чемпионы Эстонии по ультрабегу — учителя. Координатор учебного процесса школы Лаагри Каур Алле преподает природоведение, а Юлия Ракитина является учителем русского языка в школе Кырвекюла.

Среди мужчин второе место занял Рейго Лехтла с результатом 8:58.54, а третьим финишировал Герман Терехов с временем 9:20.30. У женщин серебро досталось Ает Кийсла, которая финишировала с результатом 11:37.21, а бронзу завоевала Александра Бондарук с временем 12:25.32.

„Благодарю Союз легкой атлетики Эстонии от лица организаторов за то, что они доверили нам проведение первого официального чемпионата Эстонии по ультрабегу. Мы сделали все возможное, чтобы достойно провести соревнование, и успеху также способствовала прекрасная погода, ставшая лучшей за восемь лет истории ультрабега в Силламяэ“, — сказала главный организатор забега Ает Кийсла из некоммерческой организации Gurmeejooksud.

Соревнования прошли на 2-километровой тропе здоровья в Силламяэ, где ранее Союз легкой атлетики Эстонии определял чемпионов и обладателей кубков Эстонии по спортивной ходьбе.

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