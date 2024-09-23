ФИДЕ отказалась возвращать российских шахматистов на международные турниры
Российские и белорусские шахматисты и далее не смогут принимать в международных турнирах, решила Генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
В воскресенье руководящий орган ФИДЕ проголосовал за сохранение санкций против России и Беларуси в международных соревнованиях по шахматам из-за российской войны против Украины. Об этом сообщает „Русская служба Би-Би-Си“.
Большинство делегатов Генассамблеи, проходившей в выходные в Будапеште, поддержали предложение провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) о возможности снятия некоторых ограничений в отношении российских и белорусских детей-шахматистов и уязвимых групп.
Однако санкции, введенные в отношении российской и белорусской национальной сборной, официальных лиц, а также использования официальных флага и гимна на международных соревнованиях сохранятся.
При этом некоторые российские и белорусские шахматисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.
Окончательное решение по вопросу о санкциях теперь остается за Советом ФИДЕ, который, как ожидается, вряд ли отменит результаты голосования.
Предложение снять санкции с России и Беларуси выдвинула делегация Кыргызстана.
За решение сохранить санкции с возможностью последующего снятия ограничений с детей и уязвимых групп проголосовали 66 стран-участниц ФИДЕ, а 41 страна проголосовала за полное сохранение всех ограничений.
В числе прочего сохранить санкции предлагал один из самых титулованных шахматистов современности — норвежец Магнус Карлсен. На прошлой неделе, получая приз за свои достижения, он заявил, что считает еще более великим шахматистом Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом).
„Отдавая должное Гарри, я уверен, что он бы воспользовался этой возможностью, чтобы выступить против восстановления российской и белорусской шахматных федераций, так что я тоже так поступлю“, — сказал тогда Карлсен.
За отмену санкций выступили 22 страны, в том числе сами Россия и Беларусь, а также некоторые бывшие советские республики и некоторые союзники России в Африке и Азии.
Ранее Украина призвала делегатов отклонить предложение об отмене санкций против России. В этом вопросе Киев поддержали Англия, США, Германия и другие западные страны.
МОК, с которым аффилирована ФИДЕ, также рекомендовал оставить санкции в силе.
ФИДЕ давно имеет тесные связи с Россией, а шахматы, в свою очередь, всегда были важной частью российской культуры и истории.
Нынешний президент ФИДЕ Аркадий Дворкович ранее занимал пост вице-премьера России.
Бывший министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (оба находятся под международными санкциями) входят в совет Федерации шахмат России.
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