ФИДЕ отказалась возвращать российских шахматистов на международные турниры

В воскресенье руководящий орган ФИДЕ проголосовал за сохранение санкций против России и Беларуси в международных соревнованиях по шахматам из-за российской войны против Украины. Об этом сообщает „Русская служба Би-Би-Си“.

Большинство делегатов Генассамблеи, проходившей в выходные в Будапеште, поддержали предложение провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) о возможности снятия некоторых ограничений в отношении российских и белорусских детей-шахматистов и уязвимых групп.

Однако санкции, введенные в отношении российской и белорусской национальной сборной, официальных лиц, а также использования официальных флага и гимна на международных соревнованиях сохранятся.

При этом некоторые российские и белорусские шахматисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Окончательное решение по вопросу о санкциях теперь остается за Советом ФИДЕ, который, как ожидается, вряд ли отменит результаты голосования.

Предложение снять санкции с России и Беларуси выдвинула делегация Кыргызстана.

За решение сохранить санкции с возможностью последующего снятия ограничений с детей и уязвимых групп проголосовали 66 стран-участниц ФИДЕ, а 41 страна проголосовала за полное сохранение всех ограничений.

В числе прочего сохранить санкции предлагал один из самых титулованных шахматистов современности — норвежец Магнус Карлсен. На прошлой неделе, получая приз за свои достижения, он заявил, что считает еще более великим шахматистом Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом).

„Отдавая должное Гарри, я уверен, что он бы воспользовался этой возможностью, чтобы выступить против восстановления российской и белорусской шахматных федераций, так что я тоже так поступлю“, — сказал тогда Карлсен.

За отмену санкций выступили 22 страны, в том числе сами Россия и Беларусь, а также некоторые бывшие советские республики и некоторые союзники России в Африке и Азии.