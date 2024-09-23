The Times: „план победы“ Зеленского включает в себя продолжение операции ВСУ в Курской области

Всего в плане четыре основных пункта, сообщает британское издание, помимо продолжения наступления ВСУ в Курской области, которое, как считают в Киеве, должно упрочить украинскую позицию на переговорах, это:

запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО;

запрос о „специфическом“ современном оружии;

международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

Как пишет „Медуза“, официально план Зеленского пока не обнародован, президент Украины заявил, что не будет раскрывать подробности о тех пор, пока не встретится с президентом США Джо Байденом. Президент Украины также говорил, что собирается представить „план победы“ двум кандидатам на пост президента США — Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее Зеленский в интервью NBC News говорил, что „план победы“ Киева состоит из пяти пунктов. „Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны“, — сказал он.

Источники The Sunday Times также отмечают, что Байден, скорее всего, в ходе визита Зеленского публично не объявит о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

При этом издание отмечает, что даже если негласно это эмбарго и снято, то вряд ли это окажет значительное влияние на ход боевых действий. Российское командование, считают западные военные, переместило многие самолеты и системы запуска ракет вне досягаемости такого оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США 22 сентября. Планируется, что в ходе визита он 25 сентября выступит на Генассамблее ООН, а на следующий день встретится с президентом США Джо Байденом.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .