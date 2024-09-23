Польские военные обвинили Россию в распространении дезинформации на фоне наводнения в Европе

„В связи с наводнением на юго-западе Польши проводится информационно-психологическая операция, приписываемая Российской Федерации“, — заявили в соцсети Х Войска защиты киберпространства Польши.

Военные утверждают, что „аппарат влияния“ применяет „технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности“, а также подорвать доверие к государственным структурам безопасности.

Ведомство не объяснило, почему пришло к таким выводам. Польские военные призвали пользователей сети проверять источники информации и с опаской относится к контенту, который призван вызвать бурную эмоциональную реакцию.

В середине сентября в результате сильных дождей, вызванных штормом „Борис“, в Центральной и Восточной Европе произошло сильное наводнение. Пострадал и Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Наибольший ущерб понесли Чехия и Польша — по оценкам местных чиновников, ущерб инфраструктуре только в этих двух странах может достичь 10 миллиардов долларов.

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