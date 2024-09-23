Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Об этом он сообщил в соцсети Х вечером в воскресенье, 22 сентября. „Главная цель - укрепить Украину и защитить всех наших людей. Эту войну можно закончить только справедливым миром с помощью глобальных усилий“, - говорится в сообщении украинского лидера. Он анонсировал также „план победы Украины“ в ее оборонительной войне против РФ, который „будет лежать на столе у всех наших союзников“. Ранее Зеленский рассказал, что речь в его „плане победы“ идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, о сильной военной поддержке и решениях по экономической помощи.

Как ожидается, на предстоящей неделе Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября должна состояться его встреча в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Президент Украины выразил намерение также встретиться и с обоими кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий - Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Кроме того, запланированы его встречи с представителями американского Конгресса, а также лидерами ряда стран и международных организаций.

Предполагается, что одним из пунктов „плана победы“, который будет представлен Зеленским Байдену на их встрече, станет разрешение на удары западным дальнобойным оружием по военным объектам в глубине территории РФ, которое США и их союзники по-прежнему отказываются давать Киеву. По данным агентства Bloomberg, этот план также предусматривает, что Украина до конца года должна получить официальное приглашение вступить в НАТО.

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