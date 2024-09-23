ВИДЕО | Капитан сборной Эстонии помог клубу заработать первые очки в Бундеслиге

В воскресенье вечером „Санкт-Паули“, не набравший ни одного очка в первых трёх турах, принимал „РБ Лейпциг“, который завершил прошлый сезон на четвёртом месте в немецкой Бундеслиге, а в этом занимал третью позицию после трёх туров. Несмотря на то, что „Лейпциг“ владел мячом 70% времени, хозяева выглядели опаснее и чаще угрожали воротам соперника.

В итоге матч завершился ничьей 0:0, и „Санкт-Паули“ набрал своё первое очко в немецкой Бундеслиге. Карол Метс снова вышел в стартовом составе на левом фланге в тройке защитников и отыграл полный матч. Эстонский защитник несколько раз удачно вмешался в игре в своей штрафной и отдал 32 точные передачи — лучший результат в команде.

Таким образом, „РБ Лейпциг“ набрал 8 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Для „Санкт-Паули“ это первые очки в текущем сезоне, что позволяет команде находиться на предпоследней позиции.

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